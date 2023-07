Elf kernen nemen deel aan Altena Regatta: ‘Met dat aantal zijn we over de helft’

za 8 jul. 2023, 10:49

WIJK EN AALBURG • Al elf kernen deden vorige week zaterdag in hun zelfgebouwde St. Ayles Skiff mee aan de tweede Altena Regatta. “Met dat aantal zijn we over de helft”, sprak een trotse Kees van Vugt.

Hij streeft ernaar dat in de toekomst alle 21 kernen een skiff hebben. Toen in 2019 de fusie van de drie gemeenten een feit werd, moest er gewerkt worden aan eenheid. Dit begon met diverse projecten. De Altena Regatta, de skiffroeiwedstrijd, werd meteen benoemd als een icoonproject. Het diende om de onderlinge verbondenheid tussen de kernen te versterken.

Ook burgemeester roeit mee

Vorige week zaterdag vond de tweede editie plaats op de Afgedamde Maas in Wijk en Aalburg, met maar liefst 33 teams. Burgemeester Egbert Lichtenberg, die zelf ook meeroeide in een van de teams uit Giessen-Rijswijk, keek tevreden toe na afloop. “Dit is een fantastisch evenement. Ontzettend mooi bedacht ook ooit bij de start van onze nieuwe gemeente. Eerst een eigen boot bouwen. Vervolgens wordt er op een fantastisch manier aan community building gedaan. Ik hoop dat het volgend jaar weer plaatsvindt.”

Kees van Vugt, groot animator en voorzitter van DARA (Dutch St. Ayles Rowing Association), liep ook met een tevreden blik rond op de Wijksche Waard waar de organisatie naast en op het water een fraaie locatie had gecreëerd. “Het heeft even tijd nodig maar steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in ons project. In nog meer kernen heeft het de aandacht, zodat er nog meer zullen volgen. Dussen is hier voor het eerst en ze roeien al perfect zie je wel.”

Teams aan elkaar gewaagd

Na de primeur vorig jaar in Rijswijk vond de tweede editie nu plaats in Wijk en Aalburg. “We proberen elk jaar op een andere plaats in Altena het evenement te organiseren”, voegde Van Vugt toe. Het roeien in een St. Ayles Skiff is overigens de snelst groeiende roeisport van ons land.



De allerlaatste wedstrijd was de finale bij de 50+mix. Die ging tussen Giessen-Rijswijk, Batavieren (Woudrichem), Kasteleins (Woudrichem) en Wijk en Aalburg 2. Na 700 meter roeien trok Giessen-Rijswijk de hoogste eer naar zich toe. “Het was geen makkie hoor. Er waren veel teams aan elkaar gewaagd”, deed roeier Alfred Smits zijn verhaal. “Maar je moet gewoon de hele tijd vol gas geven”, aldus Smits die voor de credits naar skiffgoeroe Wout de Graaf wees. “Hij heeft alle heats gestuurd en gecoacht.”

Wout de Graaff

Rijswijker Wout de Graaff is inderdaad een verhaal apart. Hij bouwt skiffs, roeit erin, stuurt ze, coacht en zorgt ervoor dat iedereen enthousiast blijft. Dat bleek zaterdag andermaal. Giessen-Rijswijk presteerde het om drie gouden plakken, één zilveren en twee bronzen plakken te incasseren.

“Het geheim van ons succes is dat we allemaal teamspelers zijn. We kunnen in verschillende samenstellingen trainen en roeien. Het enige wat we continu proberen is een team te vormen waarin iedereen hetzelfde doet. Iedereen moet precies in dezelfde slag zitten. Kracht is maar een bijkomstigheid”, legde de Rijswijker uit, die ook nog aan autosport, schaatsen en skeeleren doet.

Thuiswedstrijd

Wijk en Aalburg 2, dat een ‘thuiswedstrijd’ roeide, moest tevreden zijn met de vierde en laatste plaats in de finale. Het enthousiasme was er niet minder om. “Het is toch een eer om in de finale te roeien”, vond slagvrouwe Els van Rijswijk.

“Dit is de eerste keer dat we meedoen aan de Regatta. In de tweede heat gingen we sneller, ondanks dat we een roeispaan verloren. In de finale hadden we helaas wat minder power en we misten ook onze vaste stuurman en coach Cees van Berkel die helaas andere verplichtingen had”, vulde roeier Pieter van Rijswijk aan.

Dementie

Sportwethouder Shah Sheikkariem reikte de prijzen uit en zei dat het college enorm trots is op het initiatief. “Deze keer was er het thema Vitaal Altena aangekoppeld. Hopelijk willen jullie de volgende keer het nieuwe thema Dementie omarmen. Vanaf vandaag willen we daar elke week aandacht voor vragen.”

Uitslagen:

Finale Open Mix: 1. MDT Mix, 2. Batavieren, 3. Giessen-Rijswijk.

Finale dames 50+: 1. Dames van slag, 2. Tjoch 2, 3. Giessen-Rijswijk.

Finale Open heren: 1. MDT, 2.Giessen-Rijswijk, 3. Dussen.

Finale Open dames: 1. Giessen-Rijswijk, 2.Batavieren, 3. Tjoch 1.

Finale heren 60+: 1. Giessen-Rijswijk, 2. Sleeuwijk, 3. Oudendijk.

Finale 50+ mix: 1. Giessen-Rijswijk, 2. Batavieren, 3. Kasteleins.

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 6 juli 2023.