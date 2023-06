Reanimatie bij Achilles Veen aanleiding tot samenwerking: ‘Pas als je het meemaakt onderneem je actie’

VEEN • Een voorval van reanimatie bij Achilles Veen vorig jaar, waarbij trainers, verzorgers en EHBO’ers eerste hulp verleenden, heeft veel mensen bewust gemaakt van het essentiële belang van eerste hulp. Deze gebeurtenis was aanleiding voor de voetbalclub en EHBO-vereniging om samen te gaan werken.

“Je beseft het pas echt als je het van dichtbij meemaakt, dan onderneem je actie”, aldus Jan van den Bogaard, trainer van Achilles Veen.

Eric Haar, bestuurslid van EHBO Veen en tevens trainer, zegt over de samenwerking: “Het was een inkoppertje, om in voetbaltermen te blijven. EHBO Veen wil graag dat meer mensen in Veen in staat zijn om te helpen in tijden van nood. Achilles wilde aandacht voor de essentiële kennis en de veiligheid binnen de vereniging en tijdens uitwedstrijden waarborgen. Het bestuur van EHBO Veen en Achilles Veen hebben deze ervaring gezien als een kans om meer mensen op te leiden.”

Resultaat mag er zijn

Het resultaat mag er zijn. In een maand tijd hebben al 24 mensen in de kantine van Achilles Veen een reanimatietraining gekregen. De laatste zes leden zullen eind juni worden opgeleid.

“Ik ben trots op deze leden van Achilles. Zij zorgen er nu voor dat er bij bijna elke training of wedstrijd iemand aanwezig is die kan reanimeren”, zegt Jan.

EHBO’er worden

Eric voegt toe: “We hopen dat een deel van hen ook EHBO’er wordt. Het zou ook mooi zijn als dit andere inwoners van Veen en omstreken stimuleert om een reanimatie- of EHBO-training bij ons te volgen. Het is belangrijk dat we allemaal weten wat we moeten doen in geval van een noodsituatie of een ongeval. Professionele hulp kost te veel tijd en die eerste momenten zijn echt essentieel.”