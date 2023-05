Pinksterzaterdag vol activiteiten in Uitwijk-Waardhuizen

UITWIJK/WAARDHUIZEN • In Uitwijk-Waardhuizen zijn weer volop activiteiten georganiseerd voor Pinksterzaterdag, 27 mei aanstaande. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Diaconie, de Themacommissie en de Zendingscommissie van de Protestantse Gemeente voor iedereen in Uitwijk en Waardhuizen en buiten deze dorpen.

Vanaf 12.00 uur starten op deze Pinksterzaterdag tal van activiteiten in en rondom de kerk. De hele dag is er zang of muziek, waaraan velen hun medewerking verlenen. ‘Verbinding’ is dit jaar het centrale thema, zowel voor de Pinksterzaterdag als de Pinksterzondag.

Op het Kerkplein is er een gezellig terras waar de hele dag door wat te drinken en te eten is, waaronder versgebakken rode poon. Er zijn diverse spellen en er is een mooie wandel-puzzeltocht voor jong en oud door Uitwijk en omgeving.

Vanaf 16.00 uur wordt afgesloten met een BBQ.

Goede doel

De opbrengsten van alle activiteiten van deze dag zijn voor het zendingsproject: Jeugdwerk op de Filipijnen. ‘Vanuit onze gemeente ondersteunen we het werk William en Monica Jansen in Manilla’, laten de organisatoren weten. Door een groep wielrenners wordt er een tocht van 150 kilometer gemaakt waarvoor zij zich laten sponsoren, ook voor het project Jeugdwerk op de Filipijnen.