Sjoelvereniging Altena houdt succesvolle Paassjoelkampioenschappen voor het goede doel

vr 7 apr. 2023, 15:37

Nieuws 437 keer gelezen

UITWIJK • Meer dan 100 sjoelers kwamen op zaterdagavond 1 april samen in de Hoogt in Uitwijk om deel te nemen aan de jaarlijkse Paassjoelkampioenschappen van Sjoelvereniging Altena. Met drie zalen vol met sjoelbakken was het evenement een groot succes en werd er een sportieve strijd gestreden om de felbegeerde titel van Paassjoelkampioen 2023.

Na vele spannende rondes werd uiteindelijk Dies Vervoorn uitgeroepen tot de winnaar van de avond, met een mooi gemiddelde over alle rondes. Freddy Poelakker kwam op de tweede plaats terecht, terwijl Hennie Brandenberg derde werd. Bijna alle deelnemers konden met een prijs naar huis, of het nu een sjoel- of verlotingsprijs was.

Maar het evenement was niet alleen een avond vol sportieve competitie en plezier. Het belangrijkste doel van de avond was om geld op te halen voor een goed doel en dit jaar was dat voor Roparunteam Altena 280. Het team zet zich al jarenlang op sportieve wijze in om geld in te zamelen voor mensen die getroffen zijn door kanker. Het Paassjoelfonds overhandigde aan het einde van de avond maar liefst 1300 euro netto aan de penningmeester van het team.

Na een avond vol sportiviteit en competitie ging iedereen naar huis met een doosje eieren, als symbool voor de aanstaande Paasdagen.