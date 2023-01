Nieuwe supermarkt in Veen is 18 uur per dag open en heeft geen caissières

VEEN • In Veen opent in de derde week van januari een supermarkt waar maar liefst 18 uur per dag boodschappen gedaan kunnen worden én waarvan het overgrote deel van de producten uit deze streek komt. De nieuwe supermarkt krijgt de naam ‘RegioMarkt’.

Henno Timmermans uit Veen is de drijvende kracht achter de supermarkt, al wil hij zelf zoveel mogelijk op de achtergrond blijven. “Juist de boeren moeten centraal staan bij RegioMarkt. De supermarkt is een samenwerkingsverband tussen boeren en tuinders. Ik ben slechts dienstverlener, met kennis van de keten.”

Toch ontkomt Timmermans er niet aan om in beeld te verschijnen, aangezien hij eigenaar is van de nieuwe supermarkt en deze in zijn pand gevestigd is. Bistro City Cafetaria in Veen heeft namelijk plaats gemaakt voor RegioMarkt. Timmermans is gestopt met zijn bistro doordat het al enige tijd lastig is om aan personeel te komen. “Daar staat of valt alles mee”, zegt hij. De inwoner van Veen besloot daarom om met iets heel anders te beginnen.

Alternatief

“RegioMarkt is bedacht als alternatief voor de grote supermarktketens. Door gemakzucht van de consument verdwijnen veel lokale bakkers, slagers en groenteboeren. De consument koopt de wekelijkse boodschappen namelijk allemaal bij de supermarkt”, vertelt Timmermans.

“Hier zijn de boeren en de tuinders de dupe van. Zij kunnen niet meer kiezen aan wie ze hun producten leveren en doordat supermarkten massaal inkopen, worden zij onder druk gezet met hun prijzen. Met RegioMarkt moeten lokale boeren en tuinders weer een alternatieve afnemer krijgen.”

Bij RegioMarkt worden de verschillende producten van boeren en tuinders bij elkaar gebracht, zodat consumenten nog steeds op één plek hun wekelijkse boodschappen kunnen doen. Dit klinkt als een normale lokale supermarkt, maar er is meer. In de eerste plaats krijgen boeren en tuinders meer geld voor hun producten, dan wanneer zij aan supermarkten leveren.

Tegelijkertijd betalen consumenten in de meeste gevallen minder geld voor de producten. Dit is mogelijk doordat er sprake is van een beperkte tussenhandel én doordat RegioMarkt slechts één werknemer in dienst heeft.

Nieuwe manier van winkelen

Ook dit vraagt om enige uitleg: bij RegioMarkt zoeken consumenten hun producten uit bij een bestelzuil. Ze rekenen af en halen de producten uit de luikjes die openen na het bestellen. Vergelijk het met de bestelautomaten bij McDonald’s en de luikjes van een Febo-muur.

Doordat het vullen van de automaten niet zo arbeidsintensief is én er geen caissières nodig zijn, zal het werk door één werknemer gedaan kunnen worden. “De eerste weken zullen de mensen ook goed begeleid worden tijdens het winkelen, om ze te laten wennen aan deze manier van boodschappen doen”, zegt Timmermans.

Er zullen allerlei verse producten te verkrijgen zijn bij RegioMarkt. “Denk aan vlees, melk, eieren, kaas, muesli, groenten, aardappelen, soep en sappen”, somt Timmermans op. “We hebben een compleet assortiment, waarbij verreweg de meeste producten lokaal worden ingekocht. Onze bananen komen uiteraard niet uit deze regio.”

RegioMarkt lijkt een nieuwe aanzet te zijn tot een circulaire economie in de regio. “Het is een duurzaam alternatief voor andere supermarkten”, bevestigt Timmermans. “Tevens is door onze aanpak de keten van boer tot consument veel korter dan gebruikelijk en zijn de producten verser.”

Ruime openingstijden

Voor mensen die graag hun boodschappen thuisbezorgd willen hebben, werkt RegioMarkt samen met bezorgpoelier Brugmans uit Giessen. Boodschappen kunnen namelijk ook online besteld worden. De supermarkt hanteert ruime openingstijden. RegioMarkt is zes dagen in de week, de zondag uitgezonderd, geopend van 06.00 uur tot 00.00 uur.

RegioMarkt opent in de derde week van januari zijn deuren. “De exacte dag zullen we, als dit bekend is, aankondigen via www.r-markt.nl en via Facebook”, aldus Timmermans.