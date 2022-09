• Wethouder Wendy van Ooijen speelde zelf ook even op de baan.

Jeu de boulesbaan bij dorpshuis in Veen officieel geopend door wethouder Van Ooijen

1 uur geleden

Algemeen 112 keer gelezen

VEEN • Wethouder Wendy van Ooijen heeft woensdagmiddag de nieuwe jeu de boulesbaan bij het dorpshuis in Veen officieel geopend.

De jeu de boulesbaan is een initiatief van een aantal mensen, waaronder de dorpsraad, uit Veen die graag jeu des boules spelen en een baan dichtbij het dorpshuis wilden. Die wens is uiteindelijk in vervulling gegaan, waar de jeu de boules spelers heel blij mee zijn.

Wethouder Van Ooijen gooide na de officiële opening zelf ook nog een balletje mee.