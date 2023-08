Foto’s

Brand in boerderijwinkel Drongelen, brandweer massaal uitgerukt

1 uur geleden

112 1.031 keer gelezen

DRONGELEN • Er is donderdagavond een verwoestende brand uitgebroken in een boerderijwinkel in Drongelen. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden.

De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken van de boerderijwinkel, die zich bevindt in een aangrenzende loods. De loods is vrijwel volledig verloren gegaan door de hevige brand.

Om de brand te bestrijden is de brandweer massaal aanwezig en heeft het een grootwatertransport ingezet, waarbij water uit een nabijgelegen kanaal wordt gepompt om de bluswerkzaamheden te ondersteunen.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nabijgelegen gebouwen. Direct naast het getroffen gebouw staat namelijk een andere loods en er is ook een woonhuis op het terrein aanwezig.