IJsboerderij Middelbroeck viert 25-jarig bestaan: ‘Het geheim is niet bemoeien’

46 minuten geleden

Zakelijk 347 keer gelezen











MEERKERK • Al 25 jaar lang maken moeder en dochter Aartje en Mariëtte vers ijs van eigen melk. Samen vertellen ze het geheim achter het succes van de ijsboerderij en vertellen ze trots over de aankomende jubileumviering.

Het begon allemaal bij Aartje en Arie in 1999. Ze zijn al bijna 50 jaar getrouwd, hebben altijd in Meerkerk gewoond én hadden altijd al koeien.

Toen de kans zich 25 jaar geleden voordeed om een ijskeuken aan huis te bouwen, wisten ze het dan ook zeker: ze wilden een ijsboerderij beginnen. Hun 11 kinderen waren dol op ijs, net zoals zijzelf, én het zou van meerwaarde zijn van de koeienmelk, al ging het ze daar niet eens zo zeer om.

Kleinschalig begonnen

Een kleinschalige ijskeuken werd gebouwd, al was dat voor Aartje destijds niet zo klein. “Ik begon met een hele kleine ijsmachine waar maar 5 liter ijs in paste. Ik deed er dagen over om genoeg ijs te maken. Met een ijskarretje en een bel reed ik toen rond. Van een eigen winkeltje en een heel terras durfde ik toen nog niet te dromen.”

Zwaar werk

Ruim tien jaar geleden, nadat zoon Martijn ook in de V.O.F. was gestapt, besloot dochter Mariëtte mee te doen. Vandaag de dag maakt zij al het ijs van IJsboerderij Middelbroeck. Een logische keuze na haar horecaopleiding. Toen ze afstudeerde werd het namelijk te veel voor Aartje alleen.

“Het is fysiek zwaar werk, dus ik kwam helpen”, vertelt ze. “We besloten te stoppen met alle kinderfeestjes, daarvan hadden we er zeker 200 per jaar, en we besloten ons enkel te richten op de kwaliteit van ons ijs. Dat is sindsdien onveranderd.”

Niet bemoeien

Mariëtte werd ingewerkt door Aartje en één ding was zeker: Aartje bemoeide zich niet te veel.

Aartje: “Niet bemoeien, dat is het geheim. Toen Mariëtte eenmaal wist hoe alle machines werkten, waar er inmiddels al heel veel meer van waren dan toen ik begon, liet ik Mariëtte haar gang gaan. Zo kon ze alles zelf uitvogelen en kon ze mij steeds verder vervangen in de ijsboerderij.”



Mariëtte haakt daarop in: “Ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen. Zij is het gezicht van de winkel en kletst met alle klanten. Ik kan mij focussen op het maken van ons ijs.”

Dat de IJsboerderij zo’n succes is geworden en zo’n grote vlucht heeft genomen, heeft de familie Van der Ham altijd als een zegen van boven mogen ervaren.

“Want vanuit onszelf kunnen wij niets. Daarom past het ons om daarvoor dankbaar te zijn en ons vertrouwen voor de toekomst alleen op God te stellen en op Hem alleen”, vertelt de familie.

Kwaliteit waarborgen

Mariëtte en Aartje vinden het waarborgen van de goede kwaliteit het belangrijkste van alles. En dat is niet voor niks.

“Feit is dat we niet aan een drukke winkelstraat zitten. Mensen moeten echt met de auto of de fiets naar ons toe komen, midden op het platteland van Meerkerk. Als je wil dat mensen telkens weer die reis afleggen, moet je ijs gewoon van goede kwaliteit én super lekker zijn.”

“Gelukkig komen heel veel klanten terug”, vervolgt ze. “Dat is waar we het allemaal voor doen.”

Het 25-jarig bestaan wordt op zaterdag 11 mei uitgebreid gevierd op het terrein van de ijsboerderij. Zo zullen er allerlei kramen staan, een springkussen, een quiz, een speurtocht, spellen en een meet & greet met het boeren duo Teun & Fien.