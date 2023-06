Sven Schakel uit Brandwijk wint NK-sneldammen bij de welpen

PAPENDRECHT/HOORNAAR • Sven Schakel uit Brandwijk heeft afgelopen zaterdag het NK-sneldammen gewonnen bij de welpen. Marijke Koers uit Papendrecht won bij de dames. Beide dammers deden mee namens damvereniging De Kroonschijf uit Brandwijk.

Bij de categorie vrouwen deden 14 deelneemsters mee en regionale damdistrict werd vertegenwoordigd door Marijke Koers. Halverwege de dag bleek dat ze in vorm was, want ze stond op gelijke hoogte met de topfavorieten. Ook in de rondes waarin ze het moest opnemen tegen de torenhoge titelkandidaten wist ze dapper stand te houden. En omdat de concurrentie onderling punten tegen elkaar verloor, eindigde Marijke Koers aan het einde van de dag bovenaan de ranglijst.

Bij de categorie welpen hadden zich 24 dammers weten te plaatsen. In de ochtend bleek dat de rest van het land niet was opgewassen tegen de dammers uit Zuid-Holland Zuid. Van de 8 finalisten kwamen er 4 uit de regio: Sven Schakel, Jurre Vonk, David Vlot en Floris Tukker. In de finalegroep liet Sven Schakel er geen misverstand over bestaan, door alle wedstrijden te winnen werd hij welverdiend sneldamkampioen van Nederland. Op de tweede plaats eindigde David Vlot en op de derde plaats eindigde Jurre Vonk. Floris Tukker eindigde als 8e en Joas Struik als 9e.

Ook in de overige categorieën waren er vertegenwoordigers vanuit De Kroonschijf aanwezig: Bart van Soest (16e bij Aspiranten), Pepijn van Merkerk (7e bij Pupillen), Jan den Besten (10e bij Pupillen), Thomas van Vugt (15e bij Pupillen) en Thijs Schakel 17e bij Pupillen).

Voor damvereniging De Kroonschijf gaat zaterdag 10 juni de boeken in, tweemaal een Nederlands kampioen sneldammen.