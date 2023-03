William Teuling wint bij Het Stekelbaarsje

13 minuten geleden

Sport 49 keer gelezen

ARKEL • Afgelopen zondag is de vijfde Wintercompetitie wedstrijd gevist. Zeventien deelnemers trotseerden heel veel regen. Ook nu weer met de gedachten vandaag vis te vangen. De wind viel gelukkig mee, wat redelijk scherp vissen mogelijk maakte.

De brasem laat zich steeds beter vangen, dus de vangstresultaten gaan omhoog. Niet bij iedereen, maar dit blijft het patroon van het wedstrijd vissen. Aan de Gorinchemse kant zat de winnaar: William Teuling wist 6250 gram af tikken, met als goede tweede Peter Swart, die 4326 gram ving. Aan de Hoogblokland kant was het Herman Verhoef die eerste werd met 2657 gram, gevolgd door Chris van Pelt met 1890 gram.

In het Dichtbij Vak is de vis ook aan het ontwaken, wat resulteerde in 112 gram voor Cees Daggelders en 25 gram voor Nico van Burgel. De Karper Put blijft nog wat achter. Eerste werd Herman Hoeke met 11.000 gram en tweede Rien Melkert met 4950 gram.

Volgende wedstrijd is de Paaskoppel. Dat wordt er gerekend op grotere opkomsten en wat betere vangsten.