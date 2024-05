Open Dag bij zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers trekt bijna 400 bezoekers

1 uur geleden

Nieuws 183 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers kijkt terug op een succesvolle Open Dag. Bijna 400 enthousiaste bezoekers kwamen zaterdag vanuit diverse dorpen in de omgeving naar het zwembad.

Bezoekers werden getrakteerd op een scala aan activiteiten en er kon een kijkje genomen worden achter de schermen van de vernieuwde machinekamer. De speelweides waren druk bezocht, terwijl de kleintjes zich tegoed deden aan een grabbelton, mogelijk gemaakt door lokale winkeliers. Het proefduiken bood een unieke kans om het zwembad op een andere manier te ervaren. Het absolute hoogtepunt van de dag was echter de officiële opening van de kabelbaan.

Zwembad De Dompelaar is niet alleen een plek van plezier en ontspanning, maar ook om andere initiatieven te ondersteunen. Zoals de ontvangst van de ‘Elfbadentocht’ van Stichting Fight Cancer, die bezig waren met de promotie van Swim to Fight Cancer op 22 juni in Museumhaven van Gouda. Maar ook twee jeugdhulpverleners van de gemeente Molenlanden hadden een plek tijdens de Open Dag om aandacht te vragen voor het initiatief ‘Bakkie Kroost’, een ontmoetingsplek in de Hof van Ammers voor jonge opvoeders.