Park Groot-Ammers mag groen blijven en krijgt speeltoestellen

1 uur geleden

Nieuws 257 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Het parkje aan de Julianastraat in Groot-Ammers krijgt officieel de bestemming ‘groen’. Daardoor kunnen er geen huizen gebouwd worden.

Het park ligt tussen de Julianastraat en de Voorstraat en had bij de gemeente nog de bestemming ‘wonen’. Al enige jaren is het stuk grond in gebruik als een plek om te recreëren, met bomen, een voetbalveld en volleybalveld.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep Ons Ammers heeft de gemeente Molenlanden gevraagd de bestemming te laten aansluiten bij de huidige functie, zodat het gebruik van het park juridisch planologisch klopt. Burgemeester en wethouders stellen de raadsleden nu voor om aan dit verzoek gehoor te geven. De gemeenteraad moet nog wel instemmen.

Kanttekening

Het onderwerp staat op de agenda voor de commissievergadering op donderdag 16 mei. Het college maakt één kanttekening bij het plan: er wordt een woonbestemming verwijderd terwijl de huizenmarkt onder druk staat.



• Een schetsontwerp van het park. - Aangeleverd

Stichting Julianapark

Overleg over het beheer van het park is nog gaande. Er is daarvoor een stichting opgericht: de Stichting Julianapark. De gemeente en de stichting hebben voor het beheer een overeenkomst opgesteld.

Speeltoestellen

Het parkje krijgt een speelveldje waarvoor de stichting speeltoestellen gaat aanschaffen. Ook komen er een kunstgrasveld en een brug, voetpaden en groenvoorzieningen. De gemeente blijft eigenaar van het park, is verantwoordelijk voor het onderhoud, ook van de speeltoestellen, en zal het kunstgrasveld financieren.

Ter inzage

Het bestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, zodat mensen de mogelijkheid hebben om tegen de bestemmingsplanwijziging in beroep te gaan.