Huiskamer van Ottoland en Goudriaan viert tienjarig bestaan met Open Middag

23 minuten geleden

OTTOLAND • De Huiskamer van Ottoland en Goudriaan viert op donderdag 23 mei het tienjarig jubileum met een Open Middag. Die vindt plaats op de vaste locatie: Achter het Reghuis aan de A 94 in Ottoland.

In 2014 opende de Huiskamer haar deuren. Onder de bezielende leiding van Leo Waaijer werd de Huiskamer op de kaart gezet. De Huiskamer ging twee dagen per week open, op dinsdag en donderdag, voor koffie met een praatje en een spelletje. Al snel kwam de mogelijkheid om op donderdagavond te komen eten en te helpen met het klaarmaken van de maaltijd.

Toen er vraag kwam naar taallessen voor nieuwe Nederlanders, werd dat ook in gang gezet. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor scholieren kwam er ruimte voor stage, zowel in de keuken als in de inmiddels aangelegde moestuin.

Corona zorgde even voor stagnatie

Helaas zorgde de coronaperiode voor een stagnatie, want toen moest de Huiskamer enige tijd dicht. Het aantal stagiaires voor de moestuin vanuit Avres droogde op en ook de aanvragen voor Nederlandse les verminderden drastisch.

Gelukkig bleek de Huiskamer ondanks dat toch levensvatbaar en werd er na corona een doorstart gemaakt. Op donderdagmiddag is er een gym-uur voor ouderen, er is geheugentraining en er wordt elke maand geklaverjast. Iedere donderdag staat er weer een heerlijke maaltijd, met groenten uit de eigen ‘mengelmoestuin’ klaar voor wie wil aanschuiven. Op aanvraag wordt er nog steeds taalles gegeven en ook kunnen mensen terecht met hun digitale vragen of hulp bij ambtelijke brieven/formulieren.

Open Middag

Op donderdag 23 mei is er een Open Middag in de Huiskamer en dan hopen de organisatoren te laten zien dat je niet oud of eenzaam hoeft te zijn om hier een stukje gezelligheid te vinden. Vanaf 13.30 uur kan men terecht om te kijken naar of mee te doen met de gym, vanaf 14.30 uur met klaverjassen en om 15.00 uur met de hersengymnastiek. Mee eten kan ook, tegen een vergoeding van 4 euro. Opgeven hiervoor kan bij Marianne Bons via 06-15689981.