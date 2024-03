Extra bijeenkomst na teleurgestelde reacties op avonden windturbines in Molenlanden: ‘Dan kunnen we samen terugkijken’

MOLENLANDEN • De teleurstelling was bij velen groot na de eerste participatieavonden om mee te denken over de mogelijke plaatsing van windturbines in Molenlanden. Om hierop terug te kijken, houdt de gemeente Molenlanden op 8 april een extra bijeenkomst.

Dat meldt het gemeentebestuur in antwoord op vragen van Doe mee! Molenlanden. Deze partij had naar aanleiding van de teleurgestelde reacties op de eerste avonden in Giessenburg en Hoornaar.

Zorgen over het proces

Veel aanwezigen vonden onder meer dat zij onvoldoende gehoord werden en dat er geen ruimte was om vragen te stellen. ‘Dit beeld lijkt ver verwijderd van de uitgangspunten en doelen in het participatieplan’, schrijft Doe mee! aan burgemeester en wethouders. ‘Wij maken ons zorgen over het proces.’

Het college stelt de reacties te herkennen. ‘Die trekken wij ons uiteraard aan en nemen wij serieus. Aan de andere kant waren er ook deelnemers die positief reageerden op de geboden informatie, de opzet van de avond en het proces als geheel.’

Geuite teleurstelling wegnemen

De deelnemers hebben op meer dan zeventig gestelde vragen donderdag 14 maart antwoord gekregen. ‘In deze terugkoppeling gaven we ook meer informatie over het proces. Hiermee hopen we de geuite teleurstelling over het dat vragen onvoldoende zijn beantwoord weg te kunnen nemen.’

Daarnaast volgt er een extra bijeenkomst op 8 april. ‘Werkgroepleden die daar behoefte aan hebben kunnen dan samen met ons terugkijken op de eerste bijeenkomst en hun verwachtingen voor het vervolgproces doorspreken.’