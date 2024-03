Zorgen Doe mee! Molenlanden over participatie windturbines: actiegroepen kloppen aan bij gemeenteraad

do 14 mrt 2024, 08:49

MOLENLANDEN • Zorgen of het meedenken en -praten van inwoners over de zoeklocaties van windturbines in Molenlanden: Doe mee! Molenlanden vraagt zich of of het proces wel goed verloopt.

De grootste partij in de gemeenteraad kreeg van allerlei kanten reacties op de eerste participatieavonden, afgelopen week in Giessenburg en Hoornaar. Die waren niet positief. ‘Deelnemers voelen zich niet gehoord en er heerst teleurstelling.’

Het ging daarbij onder meer om klachten dat inwoners hun mening niet kwijt konden en onvoldoende antwoord kregen op hun vragen. ‘Ook hadden deelnemers aan het eind van de avond geen beeld van het doel van het proces, hun rol en welke invloed zij hebben op de uitkomst en over wat de vervolgstappen zijn en wat er van hen wordt verwacht.’

Doe mee! Molenlanden stelt grote waarde te hechten aan een goede inwonersraadpleging. ‘Daarom maken we ons, vanwege deze signalen, zorgen over het verloop van het proces.’

Brieven actiegroepen aan gemeenteraad

In ieder geval twee actiegroepen benaderden de gemeenteraad naar aanleiding van de participatieavonden per brief: Gaaf Slingeland uit Giessenburg en Noordeloos en Buurtgroep Vlak K uit Bleskensgraaf.

Deze laatste groep laat er in het schrijven geen twijfel over bestaan:

‘Wethouder Lock hield een korte inleiding waarin hij aangaf dat hij hoopte dat we hém trots zouden maken. Vervolgens werd de voorgeschiedenis van de RES toegelicht door Michel Simons, projectmanager Windenergie RES Alblasserwaard. Dit was deels informatief en verhelderend, maar deels ook een ‘goed nieuws show’, waarbij de focus vooral lag op de mooie kansen die dit ons als bewoners kon bieden. Dit leidde al tot de nodige emotie onder de aanwezige bewoners.’

‘Absoluut geen spraken van échte participatie’

Ook de rest van de avond was voor Buurtgroep Vlak K een teleurstelling, onder meer door een ‘veel te tijdrovende onderlinge kennismakingsronde’ en drie volgens hen heel korte bespreekmomenten.

‘Van échte participatie of enige reële invloed is hier absoluut geen sprake. Een en ander is ingeen enkel opzicht in verhouding tot hetgeen ons en u, door het college, is voorgehouden en toegezegd. Het leek vooral een feestje voor de bühne.’