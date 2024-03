Vuilendam wellicht nieuwe plek voor nieuwe brandweerkazerne brandweerpost Brandwijk-Molenaarsgraaf

ma 11 mrt 2024, 16:59

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • De Vuilendam als thuis voor de brandweerkazerne voor brandweerpost Brandwijk-Molenaarsgraaf: de gemeente onderzoekt of dit haalbaar is.

De kazerne staat nu nog aan de Kerkweg in Brandwijk. Maar dit onderkomen past niet meer bij de eisen van de 21e eeuw.

“Arbo-technisch is onze brandweerkazerne afgeschreven”, vertelt ploegchef Cees IJzerman. “Dan moet je denken aan bijvoorbeeld ruimtes om aan en uit te kleden. Maar ook is hij eigenlijk te klein voor onze nieuwe brandweerwagen.”

‘Veel minder dan vroeger kijken we naar grenzen dorpen’

De vraag kwam daardoor op tafel: blijven we aan de Kerkweg of gaan we naar een andere plek? “Daarom is een verkennend onderzoek gedaan”, gaat IJzerman verder. “Daarin zijn de andere brandweerposten in onze streek meegenomen.”

Hij vervolgt: “Hoe zorg je ervoor dat de spreiding van de kazernes zo is dat we onze inwoners het beste van dienst kunnen zijn? Daarin kijken we veel minder dan vroeger naar de grenzen van de grenzen van de dorpen waarin we actief zijn als posten. Het gaat erom zo snel mogelijk ter plaatse zijn.”

‘Goede gesprekken met betrokken partijen’

De Vuilendam bleek een zeer geschikte plek te zijn.

De brandweerkazerne zou dan komen op het braakliggende terrein langs de Damseweg. Cees IJzerman: “Het voorstel ligt nu sinds enkele weken bij de gemeente Molenlanden. We hadden en hebben hier met alle betrokken partijen goede gesprekken over. De gemeente toetst nu deze locatie of de bouw van een nieuwe brandweerkazerne hier mogelijk en haalbaar is.”

Het is nu afwachten. “De gemeente heeft aangegeven dat we voor de zomer nog geen antwoord zullen krijgen.”

IJzerman benadrukt dat de huidige brandweerkazerne nog wel voldoet. “Als we er met zijn allen zijn, dan is het wat inschikken. Maar het is zeker nog werkbaar.”

Locatie is ‘voorstelbaar’

Op dit moment vindt het gemeentebestuur een nieuwe brandweerkazerne op de beoogde locatie ‘voorstelbaar’, zo meldt een woordvoerster. “Dit verzoek zal aan het ruimtelijk beleid van de gemeente worden getoetst. Omdat het afwijkt van het bestemmingsplan, zullen wij hiervoor dus met meerdere partijen afstemming zoeken.”

Een datum waarop de gemeente duidelijkheid geeft, is er niet. “Hoe lang dit gaat duren, hangt af van het proces. Als gemeente doen wij een weloverwogen toets. Hierbij kan het zijn dat onderzoeken en/of het beantwoorden vragen meer tijd kosten.”