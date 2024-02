‘Grondeigenaren presenteren in mei of juni hun plannen voor de plaatsing van windturbines’

MOLENLANDEN • In mei of juni grondeigenaren van de zoeklocaties van windturbines in Molenlanden en Gorinchem hun plannen laten presenteren aan de gemeenteraden: dat idee kwam naar voren tijdens de avond waarbij grondeigenaren geïnformeerd werden over het proces van de verkenning naar waar de windturbines gaan komen.

Het gaat er daarbij om dat de raadsleden een beeld krijgen van er speelt bij private partijen. ‘Dit kan onderdeel van hun afweging zijn’, staat in het verslag van de bijeenkomst met grondeigenaren op 14 februari. ‘Het hoeven geen totaal uitgewerkte plannen te zijn.’

Grondeigenaren en inwoners richten windpark en energiebedrijf op

Tijdens de avond kwam onder anderen Arjen Scharnhart van energiecoöperatie Energie Samen Rivierenlanden uit Culemborg aan het woord. In deze coöperatie hebben grondeigenaren en inwoners een windpark en een coöperatief energiebedrijf opgericht.

In plaats van dat de grondeigenaar de complete vergoeding voor de windturbine op zijn/haar grond krijgt, is het uitgangspunt hierbij ‘eerlijk delen’. De vergoeding van alle turbines is in Culemborg in een pot gedaan. Het geld is verdeeld tussen alle grondeigenaren binnen het plangebied.

‘Wees bereid opbrengsten te delen met omwonenden’

Ook omwonenden krijgen een bijdrage.

Daarnaast gaat er een deel naar een gebiedsfonds. Zodat ook de mensen die rondom het plangebied wonen financieel meeprofiteren. Eén van de lessen die Energie Samen Rivierenland meedeelde: ‘Werk als grondeigenaren samen en wees bereid opbrengsten te doen, met elkaar en met omwonenden.’

‘Iedereen moet de kans krijgen te profiteren van de windmolens’

Ook in Gorinchem en Molenlanden is het uitgangspunt van de gemeenten dat windturbines niet alleen een last, maar zeker ook een lust gaan vormen. Zo stelde Michel Simons, projectleider windverkenning Regionale Energie Strategie Alblasserwaard):

• Iedereen moet de kans krijgen om te profiteren van windmolens.

• We streven naar maximaal lokaal eigendom, meer dan vijftig procent.

• Er is een voorkeur voor binnenlandse initiatiefnemers. Regionale betrokkenheid is een pré.

Zes windmolens van 240 meter

Aan de orde kwam daarnaast dat voor een goede businesscase minstens drie windturbines per locatie nodig zijn. Om de benodigde hoeveelheid windenergie te halen, zijn zes molens van240 meter hoog nodig en tien als het om kleinere exemplaren gaat.

Die 240 meter is gekozen omdat dat volgens de gemeenten de meest voorkomende (maximale) tiphoogte is van de windturbines die binnen twee jaar op de markt komen.

‘Het voordeel van drie of meer molens op een locatie, in een rij of cluster, is ook dat het landschap dan minder wordt aangetast wanneer elke molen apart en verspreid over het gebied wordt geplaatst’, bracht Simons in.

‘Waar gaat de opgewekte stroom naar toe?’

Op die vraag kwam ook een antwoord. ‘De stroom gaat waarschijnlijk het energienet op, waarschijnlijk richting de stations in Arkel of Alblasserdam’, zo staat er in het verslag. ‘Je ziet wel steeds meer ontwikkeling en innovatie als het gaat om lokale energiehubs waarin opgewekte stroom lokaal kan worden benut.’