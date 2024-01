Groen licht raad onderzoek naar locaties windturbines in Molenlanden; CDA en VVD stemmen tegen

MOLENLANDEN • Het onderzoeken van de zes zoeklocaties van windturbines in Molenlanden en het raadplegen van inwoners hierover kan van start gaan. Alleen CDA en VVD stemden dinsdag tijdens de raadsvergadering tegen het voorstel.

De VVD was en bleef mordicus tegen de plaatsing van de windturbines. Raadslid Arno van den Hof riep de raad en de wethouder op om politieke moed te tonen. “Dat is nodig om toe te geven dat we een te grote broek aangetrokken hebben. Het bod aan windenergie dat we gedaan hebben, is bijna twee keer zo hoog als wat het rijk vroeg. Ga dus terug naar de tekentafel.”

Wethouder Jan Lock raadde dat af. “Als we nu met dezelfde uitgangspunten als het rijk hanteert terug naar de tekentafel gaan, zou ons bod vele malen hoger komen te liggen. De energievraag is in de afgelopen jaren veel hoger geworden.”

En op de opmerking van Van den Hof om in plaats van windenergie naar opties als kernergie en geothermie te kijken: “We zullen die alternatieven keihard nodig hebben om samen met wind en zon onze doelen te halen. Het is niet of-of, maar een optelsom. De werkelijkheid haalt ons in.”

Geen politiek draagvlak

Het CDA bleef ook nu bij het schrappen van de zoeklocaties KLM (langs de N214, grofweg tussen Bleskensgraaf en Noordeloos). “Als de raad daarin niet meegaat, stemmen we tegen het hele voorstel”, zei Wout de Jong. “Het raadplegen van inwoners heeft geen zin als er geen politiek draagvlak voor is.”

Daarmee zouden de twee locaties O (ten noorden van Hoogblokland, langs de A27, en J (ten zuiden van Oud-Alblas, langs de A15 bij Papendrecht) wel overblijven. De Jong haalde ook de gezondheidsrisico’s aan.

“In de Hoeksche Waard staan windturbines; er zijn bewoners die op bijna een kilometer afstand wonen en er geen last van hebben, terwijl anderen ernstige gezondheidsklachten hebben. Een sluitende verklaring is er nog niet. Wij zeggen: bij twijfel niet inhalen, gezondheid is ons grootste goed.”

Het voorbeeld schoot de wethouder in het verkeerde keelgat. “Ik vind het jammer dat u dit noemt. In de Hoeksche Waard gaat het om windmolens die bij plaatsing al buiten de geluidsnormen vielen. Die komen hier absoluut niet.”

Inwoners juist op achterstand

De overige partijen gingen niet mee met het pleidooi van het CDA om KLM van de lijst te halen. Niet omdat ze deze locaties nu zo geschikt vinden. Maar: “Daarmee zetten we de omwonenden van deze plekken juist op achterstand”, stelde Mario de Lijster (Doe Mee! Molenlanden).

En Pieter Jacob Leenman (SGP): “We moeten de keuze om een locatie niet te kiezen goed kunnen onderbouwen. Daarvoor is het raadplegen van inwoners nodig. Anders lopen we het risico overruled te worden door een aanwijzing van de provincie.”

‘Geen besluit om windturbines te plaatsen’

VVD en CDA bleken niet over te halen. Zij stemden tegen het voorstel. De meerderheid van de raad ging wel mee, zodat het onderzoek naar de locaties en het raadplegen van inwoners van start gaan. Jan Lock benadrukte: het is geen besluit om windturbines te plaatsen. “We kunnen hiermee beginnen met de inwonersraadpleging. Niet meer en niet minder.”

Al even nadrukkelijk kwam naar voren dat de locatie Avelingen nog steeds in beeld is bij de provincie, ondanks het feit dat de Gorcumse raad deze van tafel haalde. “Daarvoor hebben de ondernemers van bedrijventerrein Avelingen succesvol gelobbyd.”



‘Hoe lager de windmolen, hoe meer we er moeten plaatsen’

De hoogte van de windmolens staat nog niet vast. “We leggen dat aan de inwoners voor. Windmolens lager dan 150 meter zijn echter niet meer te koop. En hoe lager de molen, hoe meer we er moeten plaatsen. Dat aantal gaat exponentieel omhoog als je de hoogte verlaagt.”