CPJ Zuid-West brengt vier keer het toneelstuk ‘Doe meer met een Vermeer’

10 minuten geleden

ALBLASSERWAARD • CPJ Zuid-West brengt in maart weer vier keer een toneelstuk op de planken.

Dit keer is dat ‘Doe meer met een Vermeer’. De uitvoeringen zijn vrijdag 1 en zaterdag 2 maart in dorpshuis De Vijf Lelies in Streefkerk en vrijdag 8 en zaterdag 9 maart in dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas.

Niet ver van het huis van de familie Doedens is uit het museum een Vermeer ontvreemd. In hun haast om het gestolen schilderij te verbergen, raken de kunstrovers in het huis van de familie Doedens. Ze besluiten het originele werk op de plaats van een zelfde reproductie te hangen, met de bedoeling het schilderij op een later tijdstip terug te halen.

De reproductie frommelen ze tussen probeersels van zoon Theo, die voor kunstschilder studeert. Wanneer een studievriend van Theo op bezoek komt met een door hem nageschilderde Vermeer zijn er welgeteld drie vrijwel identieke schilderijen in huis. Als er ook nog eens een agent aanklopt die zich niet zomaar laat omkopen, is het feest compleet.

Debutanten

Trouwe bezoekers van de toneelstukken van CPJ Zuid-West zullen meerdere toneelspelers (zoals onder anderen Arno Blok, Caroline Vlot en Marita Mets) herkennen, maar ook deze keer komen er weer debutanten op de planken.

Kaartjes kosten 8,50 euro (6 euro voor kinderen tot 14 jaar). Kaartjes kunnen aan de deur worden gekocht met pin of contant geld.