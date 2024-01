App leidt tot snellere hulp aan patiënt met beroerte uit de Drechtsteden en Alblasserwaard

ma 22 jan 2024, 14:50

Nieuws 471 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

DRECHTSTEDEN/ALBLASSERWAARD • Patiënten met een (mogelijke) beroerte in de wijde regio Rijnmond en Drechtsteden kunnen vanaf deze week tot wel ruim een half uur sneller terechtkomen op de plek waar ze de beste hulp kunnen krijgen.

De nieuwe Stroke Triage App helpt ambulanceverpleegkundigen bij het maken van in één keer de juiste keus voor een bepaald ziekenhuis.

Dat gebeurt op basis van de situatie van de patiënt, de beschikbare behandelingen in verschillende ziekenhuizen, de drukte in de ziekenhuizen en de rijtijden. Het naderhand nog eens moeten overplaatsen van de patiënt zal minder vaak nodig zijn. Hiermee neemt de kans op een beter herstel toe.

Tot voor kort werd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden, maar dat is niet altijd automatisch de beste plek. Als er namelijk sprake blijkt van een groot herseninfarct, kan een zogeheten endovasculaire behandeling nodig zijn. Die is in de regio’s waar de app wordt gebruikt alleen mogelijk in het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC.

De app is een samenwerking van twee ambulancediensten, waaronder de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en acht ziekenhuizen, waaronder het Albert Schweitzer en het Beatrixziekenhuis. Onderzoekers van het Erasmus MC zullen de effecten van de app monitoren.

Heeft iemand plots een verlamde of gevoelloze arm of been, een scheve mond of problemen met praten, slikken of zien? Het kan een beroerte zijn. Wacht niet af of het wegtrekt, maar bel direct 112.