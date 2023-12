Rechter stelt vrijwilligers boomgaard Onderweg in Arkel in het gelijk

ARKEL • De rechter heeft de vrijwilligers van boomgaard Onderweg in Arkel in het gelijk gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente het contract over het beheer van de boomgaard ten onrechte had opgezegd.

De advocaat van de vrijwilligers, Maarten Smits van DHC Advocaten, stelt in een samenvatting van de uitspraak dat ‘niet is bewezen dat de vrijwilligers enige hinder en overlast voor de buren veroorzaken’. Ook schrijft hij: “Er is niet aangetoond dat zij begroeiing over de erfgrens laten groeien en dat zij de tuinen van de buren zouden betreden.”

Contract

Smits vervolgt: “De rechtbank heeft dan ook geoordeeld dat de gemeente het contract niet tussentijds mocht opzeggen. De uitspraak van de rechtbank heeft als gelukkig gevolg dat de vrijwilligers minimaal tot 2030 de boomgaard mogen blijven beheren en onderhouden.”

Bufferstroken

De gemeente had de rechtbank gevraagd in het vonnis te bepalen dat bufferstroken moeten worden gerealiseerd. Smits: “De rechtbank wijst deze tegenvordering af. Dit met als reden dat geen sprake is van hinder of overlast voor de buren. Het realiseren van bufferstroken is naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet nodig.”

Mooiste kerstcadeau

De uitspraak houdt in dat de gemeente de proceskosten moet betalen. De vrijwilligers van De Punt zijn ‘ontzettend blij’ met de uitspraak van de rechtbank. Zij waren ervan overtuigd dat zij geen overlast of hinder voor de buren veroorzaken. Daarnaast zijn de vrijwilligers ontzettend gelukkig dat zij minimaal tot 2030 verder kunnen met het beheren en onderhouden van de boomgaard. De vrijwilligers beschouwen het vonnis van de rechtbank als het mooiste kerstcadeau dat zij zouden kunnen krijgen.

Voedselbank

Stichting De Punt is een vrijwilligersorganisatie die iedere zaterdagmorgen samenkomt in de boomgaard aan de Onderweg in Arkel. De vrijwilligers dragen samen zorg voor het beheren en onderhouden van de boomgaard. De opbrengsten uit de boomgaard gaan grotendeels naar de Voedselbank.

In bruikleen

De Punt heeft de boomgaard in bruikleen van de gemeente Molenlanden. In 2020 is ook contractueel vastgelegd dat niet langer de gemeente, maar de vrijwilligers verantwoordelijk zijn voor het beheren en onderhouden van de boomgaard. In het contract staat dat de vrijwilligers minimaal tot 2030 de boomgaard mogen beheren en onderhouden. Dit beheren en onderhouden dient te gebeuren met respect voor de natuur.

Overlast

De gemeente had in 2023 tussentijds het contract opgezegd, omdat de vrijwilligers naar de mening van de gemeente overlast voor de buren zouden veroorzaken. Er zouden overhangende takken zijn en de vrijwilligers zouden de tuinen van de buren betreden. Dit is de reden waarom de gemeente wilde dat bufferstroken worden gerealiseerd, zodat de buren geen hinder meer zouden ondervinden.

Ecosysteem

De stichting wilde geen bufferstroken en stapte naar de rechter om de opzegging van het contract aan te vechten. De vrijwilligers stellen dat de begroeiing aan de perceelgrenzen essentieel is voor een goed functionerend ecosysteem in de boomgaard. Daarnaast stelde de stichting eerder dat er al een bufferzone van een meter is en dat er in voldoende mate gesnoeid wordt.

Eerdere zitting

Op dinsdag 31 oktober was er ook al een zitting in de rechtbank. De rechter zei in oktober: “Als u verder wilt met elkaar, moet iedereen uit de loopgraven komen.” Ook stelde de rechter toen voor om een mediationbureau een laatste uitweg te laten zoeken, maar de gemeente wilde dat niet.

