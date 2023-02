Vrijwilligers treuren om deels gesloopte Boomgaard Onderweg in Arkel

ARKEL • Ze voelen zich geschoffeerd, de vrijwilligers van Boomgaard Onderweg. De reden: de gemeente Molenlanden stapt eenzijdig en zonder goede redenen uit een groenparticipatie-overeenkomst en besloot een deel van de boomgaard grondig te gaan snoeien. Dat gebeurde maandag 13 februari.

“Ze zijn zomaar aan de slag gegaan, zonder overleg”, vertellen Kees en Wilma Maarse namens de vrijwilligers van de stichting. Ze hebben een officieel bezwaarbrief laten opstellen door een advocaat en overwegen juridische stappen tegen de gemeente.

Sinds bijna vier jaar is elke zaterdag een groep van ongeveer vijf tot vijftien mensen op ecologisch verantwoorde wijze in de weer met de bloemen, planten, struiken en bomen, om die biologisch te onderhouden.

Buren

Met de buren was volgens Kees en Wilma aanvankelijk goed contact. Specifieke wensen van de buren met betrekking tot de erfafscheiding werden gehonoreerd en iedereen leek tevreden. Leek, want volgens de vrijwilligers van de boomgaard zijn de buren achter hun rug naar de gemeente gestapt dat ze toch ontevreden zijn over de erfafscheiding. Er zouden onder meer overhangende takken zijn.

“Het klopt dat er één keer een tak is afgebroken tijdens een storm en over de erfafscheiding is terecht gekomen. Verder hangen er geen takken over, dat kan iedereen zien. Maar ze hebben wel een document uit 1990 gevonden waarin staat dat de begroeiing nabij de afscheiding van de boomgaard, drie tot vier meter hoog mag zijn”, legt Kees uit. “Maar daarover staat niets in onze overeenkomst met de gemeente. Dat van dat document is dus iets wat de gemeente met de buren moet oplossen. En niet met ons.”

Verkeerde conclusies

Volgens hem concludeerde de gemeente echter dat de stichting in gebreke is gebleven en dat overleg geen soelaas geboden heeft in ‘een langlopende kwestie’. Wethouder Jan Lock deelde vervolgens eind vorig jaar mee dat de gemeente het beheer van de randen van de boomgaard gaat overnemen. Dat werd daarna bevestigd in een brief van de gemeente. Omdat de stichting volgens de gemeente niet gereageerd had op die brief, ging men er bij de gemeente vanuit dat zij stilzwijgend akkoord ging.

Maar dit klopt volgens Kees niet. “Wij hebben wel degelijk gereageerd, met twee brieven zelfs. En van een overleg is geen sprake geweest. Wij vinden ook niet dat wij in gebreke zijn gebleven. We handelen voortdurend naar de letter en de geest van de groenparticipatie-overeenkomst uit 2019, dus er is geen enkele reden om de boomgaard te vernielen.”

Brief gevonden

Dat laatste gebeurde echter wel. Op maandag 13 februari verscheen een groep medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst die met groot materieel ging snoeien en het hout versnipperde. “Eén van onze vrijwilligers, die daar vlakbij woont, heeft hemel en aarde bewogen om ze te laten stoppen en wees hen op de brieven die wij gestuurd hadden. Maar die waren er niet, zeiden ze. We hebben toen gebeld met de gemeente en pas na enkele uren kwamen onze brieven boven water. De werkzaamheden zijn toen gelijk stilgelegd.”



De stichting gaat aangifte doen van vernieling van de zaken waarvoor zij zorg dragen. “We voelen ons geschoffeerd en niet serieus genomen, dat zal duidelijk zijn. Als dit zo doorgaat, komt de zaak voor de rechter.”

Bemiddeling

De gemeente stelt in een reactie dat de buren al langere tijd klagen over overlast door de wijze waarop de stichting de boomgaard beheert. “Als grondeigenaar heeft de gemeente geprobeerd via een bemiddelende rol tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. In meerdere gesprekken en via e-mail heeft de gemeente de stichting uitgelegd waar de overlast uit bestaat en hoe ze die weg zou kunnen nemen. De stichting heeft dit voorstel van de hand gewezen, zonder een alternatief aan te dragen”, meldt woordvoerder Mathilda Poirot namens de gemeente.

“Dit klopt niet. We willen voortdurend overleggen en denken mee over alternatieven. Totdat we bij de wethouder geroepen werden en de mededeling kregen dat het beheer aan de randen van de boomgaard zou worden overgenomen. Dat was geen overleg, maar een dwangbevel”, reageren Kees en Wilma.

De gemeente heeft volgens woordvoerder Mathilda Poirot overigens excuses aangeboden voor de overhaaste snoeiwerkzaamheden. Wilma: “Wij hebben niets vernomen. De jongens die aan het snoeien waren, hebben sorry gezegd. Maar zij voerden alleen uit wat de wethouder hen vroeg om te doen. Van de gemeente hebben we niets gehoord.”