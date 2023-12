ingezonden mededeling

Yayoi Kusama heeft stickers laten drukken om kunst te maken in musea zoals Tate Modern in Londen

wo 13 dec. 2023, 07:23

Yayoi Kusama is een opmerkelijke kunstenares die wereldwijd bekendheid geniet vanwege haar unieke en gedurfde artistieke stijl.

Haar meest kenmerkende werken zijn te vinden in gerenommeerde musea zoals Tate Modern in Londen. Door stickers te laten drukken en daarmee kunst te maken heeft Kusama de kunstwereld op revolutionaire wijze veroverd.

Een grensverleggende kunstenares

Met haar onderscheidende creatieve stijl creëert Kusama kunstwerken die de toeschouwers in verwondering achterlaten. Door stickers te laten drukken te gebruiken als basis voor haar werk, weet zij de aandacht van het publiek te trekken en hen mee te nemen in een artistieke beleving vol kleur en vorm.

Inspiratie en obsessie

Kusama’s kunst wordt gekenmerkt door haar fascinatie voor stippen en patronen. Ze gelooft dat deze herhalingen zowel rustgevend als hypnotiserend kunnen zijn. Deze obsessie met stippen komt voort uit haar jeugd, waarin ze visioenen had van oneindige polka dot-patronen. Door middel van haar kunstwerken probeert ze deze visioenen over te brengen op het publiek en hen onder te dompelen in een wereld vol stippen en patronen.

Voorbeelden van haar werk

Zo hield Yayoi Kusama bijeenkomsten waar naakte mensen beplakt werden met stickers. Bij een ander project liet ze de bezoekers van haar tentoonstelling deelnemen. Zij had ronde stickers laten drukken in diverse kleuren en groottes, die aan de mensen werden uitgedeeld en die zij vervolgens in een volledig witte kamer mochten opplakken. Dit zorgde voor een kleurrijk beeld. Het is grappig en interessant om te zien hoe de kamer langzaam veranderd door deze stickers. Wil jij ook stickers laten drukken om kunst te maken? Dit kan bij Sticker.nl. Je kunt net als Kusama stickers laten drukken in verschillende kleuren en maten, maar je kunt ook een apart ontwerp maken met de gratis ontwerpmodule op hun website.

De impact van Kusama’s werk

Kusama’s innovatieve gebruik van stickers als medium heeft de kunstwereld op zijn kop gezet. Haar werken creëren een gevoel van verwondering en betrekken de toeschouwers op unieke wijze bij de kunst. Door de gedurfde keuze voor stickers weet ze zowel een breder publiek aan te spreken als de traditionele kunstliefhebbers te verrassen.

Internationale erkenning

De impact van Kusama’s werk is niet onopgemerkt gebleven in de kunstwereld. Haar tentoonstellingen zijn wereldwijd een groot succes en hebben haar internationale erkenning opgeleverd. Musea zoals Tate Modern in Londen hebben Kusama’s kunstwerken tentoongesteld en bezoekers van over de hele wereld laten kennismaken met haar unieke stijl. Angelina van der Wulp heeft een expositie van Kusama in het Tate Modern bezocht en maakte daar een foto van de ruimte vol stickers. Met die foto won ze de maandprijs bij de fotoclub Molenwaard. Het thema van die maand was creatief met kleuren. Dat is de foto zeker.

Een blijvende indruk met stickers

Yayoi Kusama heeft met haar gebruik van stickers als medium een blijvende indruk achtergelaten op zowel de kunstwereld als het brede publiek. Haar gedurfde en creatieve benadering van kunst heeft haar tot een ware kunstpionier gemaakt. Haar werken blijven inspireren en bewondering oproepen, en haar invloed reikt verder dan de grenzen van de musea waarin ze worden tentoongesteld.

Nederlandse tentoonstelling Kusama’s werk

Met haar unieke talent en grenzeloze creativiteit zal Yayoi Kusama ongetwijfeld nog vele jaren de kunstwereld blijven verrijken met haar revolutionaire benadering van kunst. Wil je meer weten over deze kunstenares? In het Stedelijk Museum Schiedam is er op dit moment een tentoonstelling over de Nederlandse jaren van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama. Te zien zijn de werken die ze maakte tijdens verschillende periodes waarin ze in Nederland woonde en werkte, aangevuld met de vele foto’s die in Nederland van Kusama zijn gemaakt. Deze tentoonstelling is nog tot en met 25 februari 2024 te bezoeken.