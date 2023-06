Angelina van der Wulp wint maandprijs bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Angelina van der Wulp heeft in mei de maandprijs gewonnen bij Fotoclub Molenwaard

Thema was creatief met kleuren. De winnende foto is genomen in het Tate Modern in Londen.

In dit museum was een geheel witte kamer. Aan de hand van gekleurde stickervellen mochten bezoekers de kamer ‘creatief kleuren’.