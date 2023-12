27 nieuwe sociale huur- en koopwoningen in Langerak-Zuid

53 minuten geleden

Nieuws 231 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LANGERAK • Lek en Waard Wonen gaat nieuwe sociale huurwoningen realiseren in Langerak-Zuid.

Paul Huijsdens, directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen zette vorige week samen met Arco Bikker, wethouder wonen van gemeente Molenlanden en Daan Hosli, directeur Van Daalen Bouw een handtekening onder de koopovereenkomsten van de grond. Met de ondertekening is de aankoop van de grond én realisatie van 14 sociale huurwoningen en 13 koopwoningen in Langerak-Zuid vastgelegd.

Aan de zuidrand van Langerak wordt weer een woonveld gerealiseerd in de nieuwe woonwijk Langerak-Zuid. In dit woonveld worden woningen voor verschillende doelgroepen gebouwd. Naar verwachting worden de woningen in de tweede helft van 2025 opgeleverd. Arco Bikker, wethouder wonen: “Een nieuw woonveld met de helft huur en de andere helft koopwoningen. Mooi dat Langerak-Zuid meer en meer een complete wijk wordt met een gevarieerd aanbod aan duurzame woningen voor álle inwoners.”

‘Nul op de meter’

Nog voor de zomervakantie van 2024 start Van Daalen Bouw namens Lek en Waard Wonen met het bouwen van de vier eengezinswoningen en tien rug aan rug woningen. Alle 14 sociale huurwoningen worden als ‘Nul Op de Meter’ woningen opgeleverd. “Hiermee proberen we niet alleen de woningen duurzaam maar ook betaalbaar te houden voor onze huurders op lange termijn”, aldus Paul Huijsdens van Lek en Waard Wonen.

Ook nieuwe koopwoningen

De gemeente, Van Daalen Bouw en Ontwikkeling en Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. zetten tegelijkertijd de handtekening onder de koopovereenkomst voor aankoop van grond voor de bouw van 13 koopwoningen in hetzelfde woonveld als de huurwoningen. Deze woningen worden gelijktijdig met de huurwoningen gebouwd door Van Daalen. Het gaat om zes eengezinswoningen, zes twee onder een kapwoningen en één vrijstaande woning.

“Mooi dat we in Langerak Zuid ook invulling kunnen geven aan de maatschappelijke behoefte om huurwoningen te realiseren”, aldus Daan Hosli van Van Daalen Bouw en Ontwikkeling.

Groeiend aanbod

De komende jaren wil Lek en Waard Wonen ongeveer 300 extra sociale huurwoningen bouwen in de gemeente. Lek en Waard Wonen richt zich daarbij met name op woningzoekenden uit gemeente Molenlanden.

De nieuwe huurwoningen in Langerak-Zuid komen twee maanden voor de oplevering in 2025 op www.woongaard.com te staan.