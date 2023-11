Jan den Boer uit Brandwijk schrijft ‘De oversteek’ om drempel voor praten over depressie voor boeren te verlagen

BRANDWIJK • Het zwijgen van boeren over hun moeiten en depressies doorbreken; dat wil Jan den Boer met zijn boek ‘De oversteek’.

Een boer is kapitein op zijn schip, maar bij wie kan hij terecht als de zorgen en problemen over de reling heen klotsen? Afgezien van gezinsleden vaart er niemand mee. Depressies, zelfmoordgedachten, ruzies binnen de familie, echtscheidingen; de gevaren liggen in het groeiende isolement op boerderijen op de loer. Dat benadrukt oud-melkveehouder Jan den Boer uit Brandwijk, al jaren in heel het land werkzaam als pastoraal agrarisch coach.

De stap zetten om hulp te zoeken is voor een agrariër geen gemakkelijke stap. Met zijn boek ‘De oversteek’ wil Den Boer meehelpen om de drempel te verlagen. “Achter veel voordeuren van boerderijen is het motto: niet klagen, maar dragen en hard werken om staande te blijven. Met mijn boek wil ik helpen om het gesprek aan te gaan. Mensen zijn sociale wezens, die verbindingen met anderen nodig hebben. Door mijn ervaringen te delen kan iedereen en in het bijzonder elke agrarische ondernemer de vruchten daarvan plukken of zich spiegelen.”

Eigen levensverhaal

In het eerste autobiografische deel van ‘De oversteek’ beschrijft Jan den Boer zijn eigen levensverhaal, van zijn onbezorgde kindertijd tot en met zijn bestaan als boer en in het bijzonder over het nemen van besluiten die leidden tot het stoppen met de boerderij. In de jaren erna ging hij onder meer aan de slag als pastoraal agrarisch coach.

Zes praktijkgevallen

Het tweede deel van het boek beschrijft zes praktijkgevallen, met onder meer depressies, ruzies over de opvolging en de worsteling om te stoppen als boer. De insteek van het derde deel: ‘Bespiegelingen over de grote maatschappelijke bewegingen en de kleine stappen naar meer menselijkheid’.

Hierin beschrijft de inwoner van Brandwijk het grotere plaatje, met filosofisch getinte hoofdstukken over onder meer het omgaan met de wereld, de staat van de natuur en de toekomst van de boeren. “Ik richt me ook tot een breder publiek dan alleen de boeren. Het is van groot belang om de diepe kloof tussen stad en platteland te dichten.”

Eigen beheer

Jan den Boer geeft ‘De oversteek, een ex-melkveehouder over de hang naar traditie en de wil tot verandering’ in eigen beheer uit. Er zijn duizend exemplaren van gedrukt, waarvan er inmiddels al meer dan 150 van zijn verkocht. Het boek van Den Boer, die jarenlang in Oud-Alblas een boerderij runde, kost 20 euro en is te bestellen via de website www.jandenboer.com.

Het complete interview met Jan den Boer staat deze week in Het Kontakt.