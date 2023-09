Opvang minderjarige vluchtelingen in Boerenklaas gaat toch niet door

39 minuten geleden

Nieuws 528 keer gelezen

BRANDWIJK • De opvang van minderjarige vluchtelingen met status in Boerenklaas in Brandwijk gaat toch niet door.

Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. De projectleider van het Nidos (verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus) deelde dinsdag mee aan de gemeente Molenlanden dat het initiatief niet doorgaat.

‘Wat wij nu hebben vernomen heeft dit te maken met het feit dat Nidos en de eigenaar van Boerenklaas niet tot eenzelfde beeld zijn gekomen met betrekking tot de benodigde buitenruimte’, stelt de gemeente.

‘We bereiden de (officiële) communicatie voor met de initiatiefnemer en Nidos, TMC Pro. Dit volgt volgende week. Daarvoor moeten we eerst met de partijen om tafel. Uiteraard zullen we de inwoners opnieuw met een huis-aan-huis brief informeren en zullen deze publiceren op onze website.’

Er blijft wel de noodzaak tot de opvang van vlucht’elingen en deze minderjarige statushouders in gemeente Molenlanden. ‘We hebben u afgelopen week hierover geïnformeerd middels een RIB over de opvang/huisvesting van verschillende doelgroepen.’

Lees ook: