Thomashuis in Streefkerk krijgt gift van Rabobank voor AED

STREEFKERK • Het Thomashuis in Streefkerk heeft vorige week een gift gekregen vanuit het Rabobank Cooperatiefonds.

Dit bedrag gaat besteed worden aan een AED. “Wij vinden dat we deze in huis moeten hebben zodat we bij een eventuele calamiteit gelijk in kunnen grijpen”, melden Ellen en Piet Breure van het Thomashuis.