Blij met keuze voor randweg zuid in Groot-Ammers, maar ook nog veel vragen

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • Bewoners en belanghebbenden in Groot-Ammers zijn blij dat er nu eindelijk een knoop is doorgehakt door de gemeente Molenlanden over de randweg in hun dorp, maar blijven toch nog zitten met een aantal vragen.

Vorige week maakte het gemeentebestuur van Molenlanden bekend dat ze graag een randweg zouden willen realiseren ten zuiden van de kern Groot-Ammers, maar dat ze de kosten (21 miljoen euro) voor de aanleg te hoog vinden. Wel komt er een inrijverbod voor vrachtwagens die niet persé in het dorp moeten zijn.

Geen oplossing

Een randweg ten noorden van het dorp is daarmee van de baan. En daarmee zijn de meeste bewoners van de Voorstraat en de Sluis zeer tevreden. “We zijn blij met de keuze, maar een oplossing is er nu natuurlijk nog niet”, vertelt Michael Stangenberger van Belangengroep Voorstraat Sluis.

Een vrachtwagenverbod zal helpen om de trillingen te verminderen, verwacht hij, maar Stangenberger vreest dat het nog wel even duurt voordat het verbod ingevoerd zal kunnen worden. “De procedure heeft naar ons idee heel lang stil gelegen bij de gemeente.”

Rechtszaak

De bewoner van de Voorstraat vreest dat de invoering van een vrachtwagenverbod uiteindelijk zal leiden tot een rechtszaak. “Dan kan het zomaar een jaar duren voordat het ingevoerd kan worden.”

Die gedachte van een rechtszaak wordt onderschreven door Sjaak van de Graaf, voorzitter van Industriepark Gelkenes in Groot-Ammers. Namens de ondernemers van het industrieterrein is hij tegen de invoering van een vrachtwagenverbod in de huidige, voorgestelde vorm, waardoor lokale ondernemers gedupeerd raken.

Omdat de gemeente in het verleden al heeft laten weten niet af te willen wijken van de plannen om vrachtwagens te weren die volgens hen niet in het dorp horen, is er volgens hem nog maar één weg en dat is de gerechtelijke weg. “Het is niet verstandig om daar nu inhoudelijk op te reageren”, laat hij weten.

30 rijden

In de tussentijd ziet Michael Stangenberger van de Belangengroep voor de bewoners nog een andere kans die benut zou kunnen worden. “Als we nu met z’n allen eens 30 kilometer gaan rijden, dan is een groot deel van het probleem van de trillingen en de gevaarlijke situaties opgelost”, legt hij uit. Stangenberger vindt dat er flink gecontroleerd moet worden door de politie, om die snelheidslimiet ook daadwerkelijk af te dwingen.

“En er zijn misschien ook nog wel goede mogelijkheden om de Sluis en de Voorstraat visueel aan te passen, zodat beter duidelijk wordt dat de snelheid omlaag moet. Nu een randweg voorlopig niet doorgaat, zijn we benieuwd hoe de gemeente ons kan helpen”, aldus Michael Stangenberger.

Henk Broer, bewoner van de Sluis en ook actief bij de belangengroep, onderschrijft de oproep van Michael. “Er gaat de komende tijd flink gebouwd worden in het dorp. Er komen woningen bij en er komen dus auto’s bij. Als er geen maatregelen genomen worden, gaat het er niet veiliger op worden.”

Weidevogelgebied

Een instantie die blij is met het vooralsnog afblazen van de randweg zuid, is het Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De boer- en natuurorganisatie vreesde voor het voortbestaan van een weidevogelgebied ten zuiden van de kern Groot-Ammers, wanneer daar een doorgaande weg aangelegd zou worden. “Het is niet eenvoudig om zo’n biotoop elders te realiseren”, legt Karel Rietveld van het Collectief uit.

Als de randweg er in de toekomst komt, de gemeente heeft in principe gekozen voor die variant, zou hij als belangenorganisatie daarbij graag betrokken worden. “Dat is tot nu toe onvoldoende gebeurd. Vanuit de gemeente zijn we nog nooit benaderd voor onze mening of een advies.”

Heel dubbel

Iemand die er heel dubbel in staat, is Wilma de Moel, raadslid van Doe mee! Molenlanden en inwoner van Groot-Ammers. Ze heeft in het verleden gepleit voor de aanleg van een randweg, maar heeft begrip voor het collegestandpunt: “21 miljoen euro is een te grote last voor de gemeentekas.”

“Het is voor mij een lastige kwestie”, erkent Wilma. “Ik zit er als inwoner van Groot-Ammers anders in dan als raadslid. Het is een erg beladen onderwerp waarover we als fractie nog niet uit zijn. Meer wil ik er nu niet over zeggen. Het politieke standpunt wil ik bewaren voor de komende vergaderingen. In die politieke arena gaat het gebeuren!”

De gemeenteraad van Molenlanden behandelt dit raadsvoorstel tijdens de commissievergadering op dinsdag 27 juni en in de besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 4 juli.