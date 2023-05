Auditieworkshop voor locatietheater in Vredebest in Nieuwpoort

57 minuten geleden

Nieuws 99 keer gelezen

NIEUWPOORT • Op donderdag 15 juni viert Nieuwpoort haar 740e jubileum. Vanaf deze dag start het feestjaar, dat boordevol activiteiten zit voor jong en oud. Het feestjaar wordt afgesloten met een locatietheater in de vesting. Auditie daarvoor is op zaterdag 3 juni.

Nieuwpoort verkreeg 740 jaar geleden haar stadsrechten. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vanwege de strategische ligging werd er besloten dat Nieuwpoort onderdeel moest worden van de Oude Hollandse Waterlinie. Dit plan betekende herstructurering van bebouwing, gedwongen onteigeningen, verhuizingen en herbestemmingen. Het was een roerige periode voor Poorters, waarin hun woonplaats behoorlijk veranderde.

Deze belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van Nieuwpoort is een bron van inspiratie geweest voor regisseur Peter Jan Eckstein. In het stuk ‘Nieuwpoort, een kleine geschiedenis van een fort’ krijg je vanuit verschillende perspectieven een inkijkje in de fortificatie van Nieuwpoort.

In 2024 wil de werkgroep van Nieuwpoort 700 Plus deze geschiedenis tot leven wekken met locatietheater, precies op de plaats waar deze geschiedenis geschreven is: de vesting van Nieuwpoort. “Wil jij samen met andere inwoners uit Nieuwpoort en omgeving deze bijzondere geschiedenis tastbaar maken? Kom dan op zaterdag 3 juni naar de auditie workshops in Vredebest”, meldt Nieuwpoort 700 Plus.

De middag start om 13:00 uur. Onder leiding en regie van Peter Jan Eckstein gaan deelnemers spelenderwijs aan de slag met theater. “Ontdek je verborgen talent en kijk samen welke rol je kunt spelen in dit toneelstuk. Jong en oud is welkom We zien die diversiteit graag terug in onze toneelspelers. We zijn met name op zoek naar spelers tussen de 12 en 30 jaar”, aldus Annie, voorzitter Nieuwpoort 700 Plus.

Na deze aftrap in juni wordt er vanaf september iedere woensdagavond geoefend op een locatie in Nieuwpoort. Voor meer informatie: www.nieuwpoort700plus.nl.