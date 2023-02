Tijn Voerman (9) uit Hoornaar haalt 181 euro op met strijkkralen voor giro 555

HOORNAAR • De negenjarige Tijn Voerman uit Hoornaar is in actie gekomen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Hij heeft figuren gemaakt met strijkkralen en die verkocht. Binnen enkele dagen heeft hij al 181 opgehaald. Dat geld wordt door zijn trotse moeder Dounia overgemaakt naar giro 555.

“Mijn zoon Tijn van 9 jaar was dusdanig geraakt door het nieuws en de beelden over de aardbeving in Turkije en Syrië, dat hij graag iets wilde doen voor de slachtoffers”, vertelt Dounia. Hij bedacht afgelopen vrijdagavond een actie om figuren met strijkkralen te maken en deze te verkopen. Hij zocht op internet de kleuren van de vlaggen van beide landen op en ging met die kleuren vervolgens hartjes, sterren en de vlaggen namaken.

Met zijn eerste strijkkralen werkjes belde hij zijn oma, die deze voor minimaal 2 euro kon kopen, waarbij hij het goede doel vermeldde. Oma had meteen nog meer kennissen gevonden die ook wat werkjes van hem wilden kopen.

De volgende ochtend deed hij een rondje in de kantine van de voetbalvereniging Stedoco, waar hij die ochtend een wedstrijd had gevoetbald. Er waren zelfs mensen die hem zomaar geld gaven en zelfs meer dan 2 euro wilden betalen voor zijn strijkkralen werkjes.

Tijn kreeg de smaak te pakken en ging hard aan het werk om nog meer strijkkralen te maken. Dounia: “Hij nam zijn werkjes ook nog mee naar een verjaardag die we einde van de middag hadden. Ook daar heeft hij veel geld opgehaald en werkjes verkocht. Iedereen reageerde enthousiast en vond het bijzonder dat Tijn dit deed om de slachtoffers van de aardbeving te helpen.”

Zondag stond de teller al op 163 euro. Maandagavond was dat al 181 euro. Hij heeft nog heel wat bestellingen liggen, waardoor hij de komende week genoeg te doen heeft. Aan het eind van de week wordt het opgebrachte geld overgemaakt naar giro 555.