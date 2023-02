Extra energiehulp beschikbaar voor meer huishoudens in Molenlanden

wo 8 feb 2023, 08:06

Algemeen 178 keer gelezen

MOLENLANDEN • Sinds deze week biedt de gemeente Molenlanden extra energiehulp aan huishoudens met een netto-inkomen tussen 120 en 150 procent van het sociaal minimum, een hoog energieverbruik én hoge energielasten.

De extra ondersteuning bestaat uit een Kadokaart van 450 euro en een financiële energiebijdrage van 1300 euro, die online via de website van de gemeente zijn aan te vragen.

Met deze extra ondersteuning wil de gemeente bijdragen aan het financiële en sociale welzijn van inwoners. Ook is een lager energieverbruik op de lange termijn goed voor een afname van de CO2 uitstoot en draagt het bij aan de doelstellingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

De extra energiehulp die gemeente Molenlanden nu biedt via de website is bedoeld voor de genoemde huishoudens met een netto-inkomen tussen 120 en 150 procent van het sociaal minimum, een hoog energieverbruik én hoge energielasten. Alle aanvragers krijgen daarbij ook advies van een energiecoach van Het Nieuwe Wonen die kosteloos langskomt. “De energiecoach geeft aan hoe je zoveel mogelijk kunt besparen op je energiekosten en helpt bij het kiezen van de juiste energiebesparende producten die je kunt aanschaffen met de Kadokaart”, meldt de gemeente Molenlanden.

Wanneer men in aanmerking wil komen voor de extra hulp, moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn net als het aanvraagformulier te vinden op www.molenlanden.nl/duurzaam. Avres beoordeelt de aanvraag binnen drie à vier weken en laat inwoners per brief weten of ze in aanmerking komen.

De groep huishoudens die gebruik kan maken van gemeentelijke ondersteuning is hiermee vergroot. Sinds december konden huishoudens die vorig jaar de 1300 euro aan energietoeslag vanuit de overheid ontvingen de Kadokaart van 450 euro al aanvragen. Hier hebben inmiddels ruim 700 huishoudens gebruik van gemaakt.