Theo Ooms uit Arkel start actie voor overvolle dierenasiels in Oekraïne

36 minuten geleden

Algemeen 112 keer gelezen

ARKEL/REGIO • Theo Ooms uit Arkel is één van de initiatiefnemers voor een hulpactie die opgestart is voor de overvolle dierenasiels in Oekraïne.

Hij gaat in februari mee met drie vrachtwagens vol hulpgoederen voor de huisdieren die het daar moeilijk hebben. Theo: “We kennen allemaal de schrijnende beelden uit Oekraïne. Inwoners die hun stad moet ontvluchten, de vele dood en gewonden, gaan gas of elektra. Totale ontreddering. Iedere dierenvriend beseft dat wanneer mensen het zwaar hebben dit eveneens geldt voor de dieren.”

De dierenasiels in Oekraïne zitten dan ook overvol. Theo: “Er wordt gewerkt met 100 procent inzet, maar er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen voor de dieren.”

Hun schreeuw om hulp wordt in Nederland opgepakt door Stichting Konijn in Nood. Een team van deze organisatie vertrekt eind februari met zoveel mogelijk hulpgoederen naar Oekraïne. Theo Ooms uit Arkel is één van de initiatiefnemers en zal de reis naar Oekraïne zelf maken. Theo: “De hulp aan Oekraïne richt zich met name op mensen. Hard nodig en terecht, maar er is daar ook zoveel dierenleed gaande. Om de dierenasiels in Oekraïne te helpen, gaan we eind februari met een drietal vrachtauto’s met hulpgoederen naar het zuiden van Oekraïne.”

Om de vrachtauto’s zo goed mogelijk gevuld naar de Oekraïne te brengen, wordt een landelijke inzamelingsactie voor diervoeding en medicijnen georganiseerd. Deze actie start op zaterdag 21 januari en eindigt op vrijdag 24 februari. Op 25 februari eindigt de inzameling met een manifestatie op De Dam in Amsterdam.

In deze regio kan men op doordeweekse dagen tussen 09.00 en 13.00 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur een zak honden- of kattenvoer doneren bij Dierenasiel Gorinchem, gevestigd aan de Haarweg 1.

Geld doneren kan op rekeningnummer NL54TRIOI0254638422 t.n.v. Stichting Konijn in Nood, in Stiens onder vermelding van Inzamelingsactie dierenasiels Oekraïne

Theo Ooms: “Sinds de oorlog, die nu bijna een jaar duurt, is er naast het leed voor mensen ook zoveel ellende voor dieren. Met een simpele donatie van een zak honden- of kattenvoer of een eenmalige bijdrage kunnen we echt wat betekenen voor de dieren daar. Er wordt zo hard gewerkt, maar wanneer er geen eten is, houdt alles op.”