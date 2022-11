I_lab mag veld Airfightersclub gebruiken voor dronelessen

GORINCHEM • I_lab mag sinds kort het ‘vliegveld’ van de Airfightersclub in Gorinchem gebruiken om leerlingen van de aangesloten scholen bij i_lab daar dronelessen te laten volgen.

Het i_lab is sinds november 2021 gestart met een werkgroep dronetechnologie. Verschillende docenten van scholen die mede eigenaar zijn van het i_lab staan te popelen om hun kennis en vaardigheden over te dragen. Zodoende zocht het i_lab een vlieglocatie buiten die voldoet aan de wettelijke eisen om docenten met leerlingen, middels een dual remote, te laten leren vliegen met een drone.

Emil Verwoerd van Airfighterclub in Gorinchem was erg enthousiast over een mogelijke samenwerking. Niet alleen wil de Airfighterclub graag een rol van betekenis spelen in Gorinchem als het gaat om nieuwe technologie. Ook voor vernieuwing van de leden voor het modelbouwvliegen is deze match interessant.

Het ‘vliegveld’ ter grootte van een voetbalveld wordt ter beschikking gesteld aan het i_lab ten behoeve van de leerlingen van de aangesloten scholen. Scholen die niet persé dronetechnologie aanbieden als keuzevak, kunnen op een andere wijze leerlingen inspireren. Denk aan kennismaken met dronetechnologie, programmeren en/of toepassingen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Op dinsdag 22 november werd symbolisch de sleutel van het terrein overgedragen van de Airfighterclub door Emil Verwoerd aan Wilma Yard-van der Stelt van het i_lab. De mogelijkheden van drones zijn divers en veelbelovend. Denk aan drones die branden en chemische rampen bestrijden, goederen bezorgen, toezicht houden bij grote evenementen, data verzamelen, eigendomsschade van bovenaf beoordelen, maar ook inspectie en onderhoud kunnen plegen op moeilijk toegankelijke plekken, zoals bij bijvoorbeeld bruggen, sluizen en rivieren.