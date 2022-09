Alien v.d. Dool al 25 jaar ‘juf’ bij aangepaste catechese in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Donderdag was het feest op de aangepaste catechisatie in Groot-Ammers.

Samen met de catechisanten en de andere leidinggevenden herdacht ‘juf’ Alien v.d. Dool dat ze al 25 jaar betrokken is als juf bij de aangepaste catechese die in het winterseizoen wekelijks plaatsvindt in het Hervormd Centrum van Groot-Ammers. De catechisanten komen uit verschillende kerken in de regio.