Twee woninginbraken in Brandwijk; ondanks zoektocht geen aanhoudingen

BRANDWIJK • Op twee plekken in de nieuwbouw van Brandwijk werden donderdagavond 1 februari woninginbraken gepleegd. Ondanks een zoektocht van de politie, zijn er geen aanhoudingen verricht.

De politie kreeg de eerste melding rond 19.50 uur binnen. Deze kwam van een bewoner van de Magnolia. De melder kwam thuis en zag een inbreker in zijn woning. De inbreker sloeg op de vlucht en heeft geen buit kunnen maken.

Ook aan de Prins Clausstraat was er een melding van een inbraak op diezelfde avond, maar ook daar bleek geen buit te zijn gemaakt.

Er is uitgebreid gezocht naar de dief of de dieven. Maar er is nog niemand aangehouden. Het is nog niet bekend of de beide inbraken door dezelfde persoon of personen zijn gepleegd.