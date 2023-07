Update: Grote brand bij bedrijf aan de Edisonweg in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Zondagmiddag rond kwart over twee brak een grote brand uit bij een bedrijf aan de Edisonweg in Alblasserdam. Het gaat om het bedrijf Bon Bon aan de Van Hennaertweg.

De brand ontstond rondom de net geïnstalleerde zonnepaneleninstallatie met bijna 500 panelen, die dit weekend in gebruik genomen zou worden. Er zijn geen gewonden. Er is opgeschaald naar grip1.

Volgens de site ZHZ Actueel zijn er enorme zwarte rookwolken die tot aan Gorinchem te zien zijn.

De brandweer is met meerdere eenheden ingezet. Er is een watertransport opgeroepen om over voldoende bluswater te beschikken. Er wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker.

bron: ZHZ Actueel en Peter Stam