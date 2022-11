Jongen en man opgepakt voor ernstige mishandeling na vuurwerkoverlast in Nieuw-Lekkerland

wo 23 nov 2022, 15:28

112 439 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De politie heeft woensdagochtend 23 november een 16-jarige jongen en een 22-jarige man opgepakt voor de mishandeling van een 33-jarige man uit Nieuw-Lekkerland.

De twee worden behalve van mishandeling, ook verdacht van vernieling. Het 33-jarige slachtoffer werd al enige tijd terug, op vrijdagavond 28 oktober tot bloedens toe mishandeld in de Marslaan in Nieuw-Lekkerland, nadat buurtbewoners jongeren aanspraken op hun gedrag. Er werd die avond namelijk weer veel vuurwerk afgestoken en een bushokje werd opgeblazen met een cobra.

De 33-jarige man uit de Marslaan werd ineens hard in zijn gezicht gestompt en geslagen en toen hij op de grond lag, werd hij tegen zijn hoofd geschopt, zo verklaren getuigen. De man raakte even buiten bewustzijn. Alarmnummer 112 werd gebeld en de politie en de ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. De Nieuw-Lekkerlander kwam na enige tijd wel weer bij en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie deed een week na de mishandeling een getuigenoproep via sociale media. Intussen zongen er al namen door het dorp, wat woensdag heeft geresulteerd in de twee aanhoudingen.