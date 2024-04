video

Bewoners Bleskensgraaf ontvangen jaarlijkse lawaaioptocht met rookwolken

34 minuten geleden

Nieuws 294 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Het is inmiddels een traditie: de lawaaioptocht door de Alblasserwaard, op de vroege ochtend van Koningsdag.

Al even gebruikelijk is de ontvangst van de herriemakers in de Kievitstraat in Bleskensgraaf. De bewoners zorgden er ook vanochtend voor dat er rookpotten klaarstonden, zodat de deelnemers door een forse gekleurde rookwolken heen moesten rijden.