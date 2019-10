'Spel lokale omroepen is weer op de wagen'

ALTENA • Shah Sheikkariem, die in een eerder stadium zijn collega-raadsleden nog probeerde te overtuigen om de tijd te nemen voor een gedegen keuze tussen lokale omroepen RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting, reageert teleurgesteld op de brief die het Commissariaat voor de Media heeft gestuurd naar de gemeente.

Het Commissariaat voor de Media wil een aanvullend advies van de gemeenteraad van Altena over de keuze tussen RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting als lokale zender voor de hele gemeente.

Eind juni sprak een meerderheid van de politiek haar voorkeur uit voor RTV Altena, maar in een brief aan de gemeente noemt het commissariaat dat advies 'incompleet' en daarom wil het verdere onderbouwing, voordat het een besluit neemt.

Te kijk gezet

"We worden als gemeente te kijk gezet. Het is niet leuk als een externe partij zegt dat je het niet goed hebt gedaan", zegt Sheikkariem, raadslid van AltenaLokaal.

Wat hem betreft wordt er een nieuwe afweging gemaakt tussen RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting.

Andere keuze

"Een meerderheid van de raad heeft zich teveel laten leiden door gevoel. Als we ons in eerste instantie al op feiten hadden gebaseerd, hadden we sowieso een andere keuze gemaakt. Wat mij betreft is het spel weer op de wagen. Het lijkt me niet goed als we nu argumenten gaan zoeken om het eerste advies goed te praten. Eerst de argumenten, dán een besluit. Dat is de juiste volgorde."

Een woordvoerder van de gemeente Altena laat weten dat de brief van het commissariaat intern bekeken wordt om te bepalen wat dit betekent voor het proces. "Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen."

