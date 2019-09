Commissariaat oordeelt: 'Advies over lokale omroep incompleet'

ALTENA • Het Commissariaat voor de Media wil een aanvullend advies van de gemeenteraad van Altena over de keuze tussen RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting als lokale zender voor de hele gemeente.

Eind juni sprak een meerderheid van de politiek haar voorkeur uit voor RTV Altena, maar in een brief aan de gemeente noemt het commissariaat dat advies 'incompleet' en daarom wil het verdere onderbouwing, voordat het een besluit neemt.

Volgens het Commissariaat voor de Media is het onduidelijk of zowel RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting voldoen aan bepaalde eisen uit de Mediawet van 2008. "Indien beide omroepen voldoen aan de wettelijke vereisten, is het de taak van de raad een zorgvuldig en deugdelijk gemotiveerd voorkeursadvies aan ons uit te brengen. Wij achten het huidige voorkeursadvies van de gemeenteraad niet toereikend om tot besluitvorming over te kunnen gaan", staat in de brief te lezen.

Ook zet de mediawaakhond vraagtekens bij in welke mate de lijst met criteria, die het college heeft opgesteld, heeft meegewogen in de afweging van de gemeenteraad.

Geen significante verschillen

"Het college van B&W geeft bij veel criteria aan dat 'tussen partijen geen significante verschillen in het licht van de te maken keuze bestaan'. Indien de raad de betreffende criteria ten grondslag aan het advies heeft gelegd, verzoeken wij de raad deugdelijk te motiveren waarom er op het gebied van de betreffende criteria geen significante verschillen bestaan tussen partijen", stelt het commissariaat.

"Ook indien de raad bij het uitbrengen van het voorkeursadvies waarde heeft gehecht aan andere criteria, dient de bijbehorende toetsing door de raad deugdelijk gemotiveerd te worden."

Bovendien wordt de gemeenteraad gevraagd te reageren op een zienswijze op het raadsadvies, die de Aalburgse Omroep Stichting op 22 augustus indiende.

Op korte termijn

"Gezien het feit dat meerdere betrokken gemeenten en meerdere omroepen reeds geruime tijd wachten op de uitkomst van de onderhavige procedure, verzoeken wij uw raad het aanvullend advies op korte termijn uit te brengen", sluit het Commissariaat voor de Media de brief af.