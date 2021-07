Infoavond over appartementen in Dussense kerk

DUSSEN • De gemeente Altena en de ontwikkelaars praten geïnteresseerden graag bij over de plannen voor appartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen.

Dat gebeurt op woensdag 21 juli in eetcafé ‘t Pleintje tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Ook de Makelaars van Altena en de Rabobank zijn dan aanwezig om tekst en uitleg te geven. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

Initiatiefnemers Jaap Smits en Henri van der Meijden willen in het kerkgebouw zo’n twintig appartementen realiseren.

De H. Maria Geboorte, tegenwoordig onderdeel van de Sint Elisabethparochie, staat in hun ogen te verpauperen en ze merken dat starters in Dussen zitten te springen om een woning.