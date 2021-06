Raad schrapt ‘dwingende pijl’ tussen Rietdijk en Tol

SLEEUWIJK • De politiek in Altena vindt de pijl tussen de Rietdijk en de Tol, zoals die in de mobiliteitsvisie staat, te ‘dwingend’. De partijen denken dat andere mogelijkheden om de oost-westverbinding in Altena te verbeteren hierdoor ‘te beperkt’ onderzocht zullen worden.

VVD’er Robert van Dijk noemde het dinsdagavond een ‘reparatie’: het verwijderen van de dikke zwarte stippellijn tussen de Rietdijk in Giessen en de Tol uit de mobiliteitsvisie tot het jaar 2040.

Daarin zet het college in op de uitvoering van 22 concrete projecten om het wegennet en de doorstroom van verkeer in Altena te verbeteren.

Project 17

Met name project 17 - beschreven als ‘Verbeteren hoofdstructuur gemotoriseerd verkeer Tol – Woudrichem – de Rietdijk (N322/N267) - springt de gemeenteraadsleden in het oog.

Het gaat overigens nog wel om een plan voor de toekomst. “Nog lang niet alles is doorgerekend, maar je moet wel inspelen op de toekomst. Wij denken dat Altena deze kant op moet”, zei wethouder Hans Tanis eerder over de mobiliteitsvisie.

Een rechtstreekse weg tussen De Rietdijk in Giessen en de Tol in Sleeuwijk, zodat het verkeer niet meer door Giessen, Rijswijk en Woudrichem hoeft te rijden, noemde hij een ‘overtuiging die tijdens het proces gegroeid is’.

Onrust in de samenleving

De ‘dwingende richting’ van de pijl tussen oost en west staat Christian Alderliesten van Progressief Altena echter niet aan. Inwoners van de gemeente hebben bij zijn partij aangeklopt met vragen, vertelde hij dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. “De pijl heeft tot onrust geleid in de samenleving”, aldus Alderliesten.

Net als zijn collega’s Robert van Dijk (VVD), John Bakker (AltenaLokaal) en Otto van Breugel (CDA) hecht Alderliesten er waarde aan dat de pijl dus van pagina 21 van de mobiliteitsvisie geschrapt wordt.

De partijen onderstreepten dinsdag met een amendement dat het juist van belang is om een onderzoek naar de verbeterde verbinding tussen de Rietdijk en de A27 breder in te steken.

Te beperkt onderzocht

“Door de pijl ontstaat het beeld dat onderzoek naar de verbeterde verbinding Rietdijk-A27 te beperkt onderzocht zal worden”, zo staat in de aanpassing te lezen.

“Richt je op meer dan alleen de beruchte pijl”, benadrukte Van Dijk tijdens de vergadering op het Altena College in Sleeuwijk nog maar eens.

Henri de Raad van de SGP noemde het amendement nog ‘overbodig’, maar zijn partij zou later wel instemmen.

Scherper

Voor Pauline van den Tol (PvdT) en Anne Duizer (ChristenUnie), die het amendement eveneens steunden, had het wel wat scherper gemogen.

“Ik denk dat we het er met z’n allen wel over eens zijn dat we de N322 richting Nieuwendijk moeten aanpakken en de ontsluiting en de aansluiting van Woudrichem en Sleeuwijk op de A27 gelijk met de aanpak van de rijksweg mee moeten nemen”, zei Duizer.

Tweetrapsraket

Wethouder Tanis, die er geen problemen mee had dat de pijl uit de mobiliteitsvisie geschrapt werd, sprak dinsdag van een ‘tweetrapsraket’. “Het zou zonde zijn om de discussie over de oost-westverbinding te beperken tot project 17”, zei Tanis.

Hij is al met de provincie in gesprek over de aanpak van de N322, maar wees de gemeenteraad ook op de bouw van meer huizen in de gemeente en de geplande uitbreiding van bedrijventerrein de Rietdijk-Oost. “Is de opwaardering van de N322 ook op de lange termijn voldoende?”, hield hij de politiek voor.