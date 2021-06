Altena zoekt nieuwe ruimte voor bedrijven

ALTENA • De gemeente Altena is op zoek naar nieuwe locaties waar bedrijven hun activiteiten kunnen uitbreiden.

In de periode 2016 - 2020 is de uitgifte van bedrijventerreinen veel voorspoediger verlopen dan voorzien. In totaal is 24 hectare bedrijventerrein uitgegeven en komt inmiddels het eind van de voorraad bedrijfskavels in zicht.

Het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB) is naar verwachting uiterlijk begin volgend jaar volledig door de voorraad uitgeefbare kavels op de bedrijventerreinen Bruine Kilhaven V en Kop van Brabant in Werkendam heen. Ook Veensesteeg Noord is inmiddels volledig uitgegeven.

Hard op zoek

“Met de uitgifte gaat het heel hard en dat is een mooie ontwikkeling, maar het brengt tegelijkertijd ook zorgen met zich mee, want we moeten heel hard op zoek naar nieuwe ruimte”, constateert wethouder Matthijs van Oosten.

“We willen bedrijven die in Altena zitten graag faciliteren bij uitbreiding en we willen de werkgelegenheid graag in de gemeente houden.”

Rietdijk-Oost

Binnen West-Brabant en ook met de gemeenten Gorinchem en Zaltbommel is inmiddels afgestemd dat de Rietdijk-Oost in Giessen verder ontwikkeld kan worden. Ook voor het Brabantse provinciebestuur staan de seinen in principe op groen en Van Oosten verwacht dat er voor de zomer officieel een klap op gegeven wordt. “Dan kun je verder.”

Het is de bedoeling dat op de Rietdijk-Oost 7 tot 9 hectare bedrijfsgrond beschikbaar komt, maar daarmee voldoet Altena aan ongeveer de helft van de vraag, legt Van Oosten uit.

Vraag is groot

“Het ROB heeft geïnventariseerd dat zo’n 17 hectare nodig is en dan heb ik het alleen nog maar over bedrijven die al binnen de gemeentegrenzen gevestigd zijn. De vraag in Altena is zó groot.”

Door herstructurering zou nog eens 1 á 2 hectare beschikbaar komen.

Werkendam

Ondertussen wordt in Werkendam gezocht naar een nieuwe locatie ter vervanging van de geschrapte tweede fase van de Kop van Brabant. Eén zoekgebied ligt direct ten westen van Kop van Brabant fase 1 en ten zuiden van Bruine Kilhaven IV. Het andere zoekgebied ligt nabij de energiefabriek in Sleeuwijk.

“Maar die plannen zijn nog pril”, aldus de wethouder.