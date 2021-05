‘Tientallen miljoenen euro’s nodig’ voor wegennet Altena

De 22 projecten weergegeven op de kaart. De langste paarse stippellijn is de weg tussen de Rietdijk en de Tol.

ALTENA • Wethouder Hans Tanis komt met 22 projecten om het wegennet in Altena te verbeteren. ‘Als we niks doen, kachel je gewoon achteruit.’

Op de kaart ziet het misschien wat abstract uit, maar met de mobiliteitsvisie tot 2040 zet de gemeente Altena in op de uitvoer van 22 concrete projecten om het wegennet en de doorstroom van verkeer in het gebied te verbeteren.

Deze projecten zijn niet allemaal nieuw. Zo wordt al werk gemaakt van een fietspad langs de Middenweg tussen Andel en Veen, werkt de provincie Noord-Brabant aan een oplossing voor het fileknelpunt bij de Kromme Nol en wethouder Hans Tanis hoopt kort na de zomer een plan voor de ontsluiting van Hank aan de gemeenteraad te kunnen presenteren.

Nieuwe weg van en naar Werkendam

Ook een nieuwe weg van Werkendam naar de Tol neemt al serieuze vormen aan. Gemotoriseerd verkeer is nu bijna volledig afhankelijk van de drukke Dijkgraaf den Dekkerweg en met de nieuwbouwplannen voor Achter de Schans en bedrijvenpark Kop van Brabant wordt het alleen maar drukker van en naar het dorp.

Daarom buigt het college zich momenteel over drie mogelijke oplossingen: verbreding van de Dijkgraaf den Dekkerweg, een nieuwe weg tussen Kop van Brabant en de Tol of een nieuwe weg via de noordkant langs de Schans richting de Tol.

Veilig, bereikbaar, leefbaar en duurzaam

“De mobiliteitsvisie zet in op een veilig, leefbaar, bereikbaar en duurzaam Altena”, zegt Tanis.

Dat betekent dat ook constant gewerkt wordt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de kernen. Daarbij ligt de focus op voetgangers en fietsers, legt Tanis uit. “Automobilisten moeten het idee krijgen dat ze te gast zijn in onze dorpen.”

Tegelijkertijd toont de mobiliteitsvisie de ambitie van Altena, stelt hij. “Nee, nog lang niet alles is doorgerekend, maar je moet wel inspelen op de toekomst. Wij denken dat Altena deze kant op moet.”

Hubs

Bijvoorbeeld de komst van zogenoemde hubs is nog toekomstmuziek. Hier komen niet alleen verschillende verkeerstromen samen, maar reizigers zouden er ook terecht kunnen voor toeristische informatie, boodschappen of het afhalen van pakketjes, zodat bezorgers niet meer de kernen in hoeven.

Weg tussen Rietdijk en Tol

Een ander toekomstplan is een rechtstreekse weg tussen De Rietdijk in Giessen en de Tol in Sleeuwijk, zodat het verkeer niet meer door Giessen, Rijswijk en Woudrichem hoeft te rijden.

Tanis noemt dat een ‘overtuiging die tijdens het proces gegroeid is’. Bij dat proces zijn ook inwoners, buurgemeenten en de jongerenraad aangehaakt.

Al met al zijn voor de uitvoering van de mobiliteitsvisie ‘tientallen miljoenen euro’s’ nodig, zegt Tanis. “Maar als we niks doen, loopt het verkeer in Altena vast en kachel je gewoon achteruit.”