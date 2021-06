Altena, woningcorporaties en scholen tekenen convenant om jongeren op te leiden voor de bouw

ALTENA • Gemeente Altena, woningcorporaties Bazalt Wonen en Land van Altena, BouwSchool Breda en het Da Vinci College bundelen de krachten om leerlingen voor de bouw op te leiden en te behouden voor de bouwsector.

Dit hebben zij maandag vastgelegd in een vierjarig convenant. Met het convenant willen zij door leerling-bouwplaatsen zoveel mogelijk opleidingsplaatsen realiseren voor leerlingen in Altena.

Deze plekken zijn van groot belang om het leerproces van toekomstige vakmensen binnen de bouwsector te bevorderen en hen voor de bouwsector te behouden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“De komende jaren willen we samen met onze partners actief werken aan het realiseren van nieuwe woningen”, zegt wethouder Hans Tanis.

“Wat is er dan mooier om bij nieuwbouwprojecten ook jongeren uit de regio de gelegenheid te geven werkervaring op te doen? Ik zie het als een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen dat bedrijven hierbij ook proberen om jongeren op te leiden. Dat is echt van groot belang.”

Ook de woningcorporaties in Altena vinden het belangrijk dat jongeren uit het werkgebied het vak leren en zetten dan ook leerlingen op de bouw van hun projecten in. Het opleiden van leerlingen is een integraal onderdeel van het bedrijf- en aanbestedingsbeleid.

Opleidingsinstituut BouwSchool Breda en het Da Vinci College spannen zich als regionale opleidingsbedrijven voor praktijkscholing in om het vakmanschap in de bouw voor de toekomst te behouden. Dit doen zij door op zoveel mogelijk plekken leerling-bouwplaatsen te ondersteunen en te begeleiden.