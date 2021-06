GENDEREN • Salon Challenge in Genderen bestaat 25 jaar. Sinds twee jaar staan oprichtster Jolanda van Veen en haar dochter Brenda Steeman officieel samen aan het roer. ‘Hoe mooi is het om samen met je dochter je passie uit te voeren?’

Wat in 1996 begon op de zolder van het woonhuis aan de Akkerstraat 11 in Genderen is 25 jaar later uitgegroeid tot een begrip in de regio.

“Het was destijds een uitdaging om een schoonheidssalon te beginnen in een klein dorp”, zegt oprichtster Jolanda van Veen met een verwijzing naar de naam van de salon. “Best spannend.”

Ontspanning

Nog altijd op hetzelfde adres kunnen mensen anno 2021 terecht voor allerlei beautybehandelingen, pedicure, huidverzorging en -verbetering én ontspanning. “Want dat laatste mag niet ontbreken’, benadrukt Brenda Steeman, die sinds 2019 Salon Challenge officieel samen met haar moeder runt.

“Hoe mooi is het om samen met je dochter je passie uit te voeren?”, glimlacht Jolanda. “De energie die mijn moeder kreeg en nog steeds krijgt van haar werk is zo bijzonder en heeft mijn interesse destijds gewekt”, vult Brenda aan.

Zo’n vijf jaar na de start van de salon kreeg Jolanda de mogelijkheid om te gaan verbouwen en werd een mooi pand aan het woonhuis gebouwd. Toen kwam Brenda erbij als nagelstyliste. In de tussentijd ontwikkelde zij zich tot allround schoonheidsspecialiste en ze houdt zich ook bezig met de marketing, website en social media.

Succes

Met succes: de agenda vulde zich snel en daarom kwam pedicure Lorean van Ballegooijen uit Veen vijf jaar gelden het team versterken.

“Onze kracht is dat we dichtbij onszelf blijven en dichtbij de klant. We proberen iedereen zo te behandelen, zoals we zelf ook behandeld zouden willen worden.”

Wie bij Salon Challenge komt kan rekenen op behandelingen met de modernste technieken en apparatuur, denk aan microneedling, plasmapen en bindweefselmassage. “Sinds kort hebben we ook een nieuw radiofrequent apparaat van Babor, dat als winnaar is gekozen bij de Dutch Beauty Award.”

Jubileumdag

In april bestond Salon Challenge 25 jaar, maar toen kon dat vanwege het coronavirus niet uitgebreid gevierd worden. Zaterdag 12 juni wordt daarom tussen 10:00 uur en 15:30 uur een jubileumdag gehouden. Mensen kunnen dan op afspraak terecht. “Het wordt dan echt een feestje.”

www.salonchallenge.nl