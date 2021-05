College acht appartementen in Dussense kerk nog steeds mogelijk

DUSSEN • De ontwikkeling van appartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen is voor het college van B&W nog altijd een haalbare kaart.

Verantwoordelijk wethouder Shah Sheikkariem is over de plannen in gesprek met ontwikkelaars Jaap Smits en Henri van der Meijden en ook de commissie ruimtelijke kwaliteit ‘probeert’ mee te denken met het duo.

Uniek plan

“We hebben de initiatiefnemers duidelijk meegegeven dat er enkel zal worden meegewerkt aan een herontwikkeling met behoud van de monumentale waarden en we achten dit ook nog steeds mogelijk. Bovendien geloven we dat er, juist door rekening te houden met de monumentale waarden, een uniek plan zal ontstaan waar alle betrokken partijen straks met trots op terug kunnen kijken”, schrijft het college in beantwoording van vragen van de VVD.

De partij had vragen gesteld over de plannen, omdat Smits en Van der Meijden hadden aangegeven dat de voortgang van hun plannen voor 25 startersappartementen in de Dussense kerk, sinds 2007 een gemeentelijk monument, juist gefrustreerd wordt door de commissie ruimtelijke kwaliteit.

VVD’ers Pim Bouman en Rik van der Pluijm vinden dat ‘in tijden van acute woningnood’ niet wenselijk.

Zeer gebruikelijk

“De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft zich de afgelopen maanden meerdere malen over verschillende varianten gebogen en dat is voor een ontwikkeling van deze omvang heel gebruikelijk”, zegt het college.

“Er ligt een enorm programma voor het pand en dat betekent dat er ook veel ingrepen aan het monument nodig zijn, zowel van binnen als van buiten.”