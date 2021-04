Niels Kant volgt traineeprogramma AltenaTalent: ‘Ik wil in Altena wonen én werken’

REGIO • Met AltenaTalent maken hbo’ers en academici kennis met het bedrijfsleven in Altena. “Hogeropgeleiden willen hier wel werken, ze weten vaak alleen niet welke kansen er zijn.”

Nee, Niels Kant had ook niet verwacht dat hij met zijn master Marketing Management op zak bij Arie Bouman Tuinplanten in Wijk en Aalburg terecht zou komen. Hij is daar momenteel druk met een marketingplan voor een specifiek plantenmerk.

“En waarschijnlijk wordt dat straks een plan over de hele breedte”, grijnst hij vanuit zijn kantoor in Wijk en Aalburg, waar Niels ‘gelukkig’ drie dagen in de week kan werken.

Braindrain tegengaan

Niels is een van de drie ‘talenten’ die in februari gestart is met het traineeship AltenaTalent. Dat programma is erop gericht om hogeropgeleiden in de streek te houden en om braindrain tegen te gaan.

“Ik had net een huis gekocht in Andel en ik zocht nog een baan die aansluit bij mijn niveau”, vertelt Niels. Maar hij vond maar geen geschikte vacature bij een werkgever in Altena. Want dat was voor Niels een belangrijke eis.

Thuis in Altena

“Ik heb voor mijn studie dan wel in Utrecht en Tilburg gewoond, maar Altena is waar ik me thuis voel en waar ik ook wil werken.”

Anne-José Haaksema herkent dat beeld. “Hogeropgeleiden willen hier wel werken, maar ze weten vaak niet welke kansen er zijn.” Anne-José werkt bij Matchability, dat hogeropgeleiden koppelt aan de corporatiesector.

Toffe functies

Samen met Fientje Bax van Stichting Altena Kennispoort nam zij het initiatief voor AltenaTalent. Daarvoor moest ook het bedrijfsleven in de streek enthousiast gemaakt worden. “We hebben gewoon de telefoon gepakt en werkgevers gebeld met de vraag: ‘Welke toffe functies heb je voor hogeropgeleiden?’”, vertelt Anne-José lachend.

Soms moesten ondernemers daar wel even over nadenken.

“Dat is toch een beetje die Brabantse bescheidenheid. Waarom een functie in het leven roepen, terwijl alles binnen het bedrijf prima verloopt? ‘We redden het wel’, is vaak de gedachte, maar de wereld staat niet stil. Ook de ontwikkelingen en innovaties binnen jouw sector niet. Als je daarbij achterloopt, ben je te laat. Met AltenaTalent maken we matches waar werkgevers in eerste instantie ook niet aan gedacht hebben. Ik ben ervan overtuigd dat dat op de lange termijn zijn vruchten af gaat werpen.”

Voor de talenten snijdt het mes ook aan twee kanten. Niet alleen hebben zij een baan, maar dankzij een maandelijks inkomen komen zij ook in aanmerking voor een hypotheek.

Voldoende koopwoningen

Dan moeten er wel voldoende koopwoningen in de gemeente zijn, beseffen ook Niels en Anne-José. Naast daadwerkelijk meer huizen - met name eengezinswoningen - bouwen, zou de gemeente werk ook moeten maken van alternatieve en kleinschalige woonvormen, vinden ze.

Naast Niels zijn in Altena nog twee recent afgestudeerden aan de slag gegaan via AltenaTalent. Het is de bedoeling dat zij in anderhalf jaar tijd kennis maken met drie werkgevers en dat ze daarna wellicht een vaste aanstelling krijgen.

Veel ervaring opgedaan

“Als het allemaal niks wordt, heb ik toch veel ervaring opgedaan”, antwoordt Niels op de vraag of hij niet beter naar passende vacatures kan blijven zoeken. “En eerlijk gezegd heb ik best wel een goed gevoel dat ik straks bij een van de drie bedrijven een dienstverband kan krijgen.”

In augustus start AltenaTalent met een tweede ronde. Het was al de bedoeling dat in februari gestart zou worden met tien bedrijven, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

Op zoek

“Maar we gaan alsnog voor die tien”, zegt Anne-José enthousiast. “We zijn dus nog op zoek naar werkgevers met interessante functies voor hogeropgeleiden en ook naar afstudeerders, die na de zomer graag bij een bedrijf in Altena aan de slag willen.”

Niels benadrukt dat eigenlijk iedereen die het traineeship een goed idee vindt zich wel kan melden. “Hoe groter het netwerk, hoe beter. Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een leuke baan of een goede kracht.”

www.altenatalent.nl