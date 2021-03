Digitale editie Yoga voor Altena levert bijna 900 euro op voor Inloophuis Altena

DRONGELEN • De benefietlessen Yoga voor Altena, die Stralen Yoga Centrum in Drongelen jaarlijks organiseert, hebben 891,96 euro opgebracht voor Stichting Inloophuis Altena.

De benefietlessen vielen vorig jaar nog door de coronapandemie in het water.

De Drongelense yogastudio is nog steeds gesloten, maar eigenaar en yogadocente Janine Himpers geeft al vanaf maart vorig jaar online lessen en videolessen. Zo ontstond het idee om ook de benefietactie dit jaar online te laten plaatsvinden.



Gul gedoneerd

Het werd al snel duidelijk dat deelnemers aan de yogalessen uit Altena een groot hart hebben, want ondanks alle beperkingen was de actie een succes. Mensen hebben gul gedoneerd.

De opbrengst van bijna 900 euro werd deze week overhandigd aan het door deelnemers zelf gekozen goede doel: Stichting Inloophuis Altena, waar mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten een plek hebben waar ze even zichzelf kunnen zijn.



Inloophuis Altena kijkt ook uit naar het moment dat ze weer open kunnen.

Na een mooie en goed bezochte start in de eerste maanden van 2020, kwamen alle activiteiten ineens stil te liggen.

“Een domper voor wat betreft alle plannen die we hadden”, verwoordt Nico van Rijswijk.

Nieuwe start

Maar de vrijwilligers van het inloophuis hebben goede hoop dat ze in de tweede helft van het jaar toch weer kunnen beginnen. Men spreekt van ‘een nieuwe start’.



“We zijn blij met de bijdrage van Stralen Yoga Centrum en de deelnemers aan de benefietactie. Het is belangrijk om na de opening weer snel zo veel mogelijk bezoekers te gaan ontvangen en daarom willen we met de donatie van Stralen Yoga Centrum een aantal openbare workshops en presentaties organiseren, waarbij we een actueel onderwerp rondom de ziekte kanker gaan behandelen.”



“Ondanks de afstand die de coronamaatregelen scheppen, voert de verbinding die men voor elkaar voelt de boventoon. Dat is precies waar yoga over gaat”, aldus initiatiefneemster Janine Himpers.